¿Qué color rejuvenece el rostro? 5 tonos de pelo que estarán de moda este 2026

Elegir un nuevo color de pelo siempre viene con la misma duda frente al espejo: ¿este tono me va a favorecer o me va a envejecer? Porque sí, hay colores que iluminan el rostro al instante y otros que, sin querer, nos suman años. Pensando en las tendencias de pelo 2026, estos tonos no solo estarán de moda, también hacen que el rostro se vea más descansado.
¿Qué color de pelo rejuvenece el rostro?
Los colores que rejuvenecen no buscan transformar por completo, sino suavizar, dar luz y movimiento. Para 2026, la tendencia apuesta por matices naturales que se mezclan bien con la piel y no se ven forzados.
1. Castaño avellana con luz natural
El castaño avellana es ese tono que nunca falla, no es oscuro ni plano, tiene reflejos suaves que iluminan la cara y hacen que la piel se vea más pareja. ¡Es perfecto si quieres verte más fresca sin que se note demasiado el cambio!
2. Rubio beige relajado
Este rubio no grita, sino que susurra lo que lo hace uno de los favoritos en 2026 porque se ve natural, elegante y nada exagerado. Lo amamos porque aporta luz al rostro y no marca líneas de expresión, algo que se agradece muchísimo.
3. Chocolate cálido (pero con dimensión)
El chocolate cálido regresa, pero este años se llevará con pequeños reflejos que dan movimiento. Este color enmarca el rostro, lo hace ver más suave y evita ese efecto apagado que a veces dan los tonos muy oscuros.
4. Cobre suave, nada estridente
Si te gusta arriesgar un poco, el cobre natural es una gran opción, no hablamos de un rojo intenso, sino de un tono cálido que aporta brillo inmediato. Es de esos colores que hacen que te pregunten si cambiaste algo… pero no saben exactamente qué.
5. Rubio miel luminoso
El rubio miel es cálido, favorecedor y muy fácil de llevar porque ilumina el rostro, da un aire más juvenil y se adapta bien a distintos tonos de piel. ¡Por eso será uno de los tonos más pedidos en los salones durante 2026!
Más allá de seguir una moda, el color que rejuvenece es el que te hace sentir cómoda y segura. Las tendencias de pelo 2026 apuestan por tonos naturales, con luz o sin rigidez. Cambios que no disfrazan, sino que resaltan lo mejor de tu rostro.