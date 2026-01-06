Suscríbete
Belleza

¿Qué color rejuvenece el rostro? 5 tonos de pelo que estarán de moda este 2026

Si estás pensando en un cambio, estos colores no solo estarán de moda, también te ayudarán a verte más fresca, actual y segura frente al espejo.

Enero 06, 2026 • 
Karen Luna
¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?

¿Qué color rejuvenece el rostro? 5 tonos de pelo que estarán de moda este 2026

Getty Images

Elegir un nuevo color de pelo siempre viene con la misma duda frente al espejo: ¿este tono me va a favorecer o me va a envejecer? Porque sí, hay colores que iluminan el rostro al instante y otros que, sin querer, nos suman años. Pensando en las tendencias de pelo 2026, estos tonos no solo estarán de moda, también hacen que el rostro se vea más descansado.

También puedes leer:
tintes de cabello.png
Belleza
Los 5 tintes de cabello que están en tendencia para esta temporada
Julio 26, 2023
 · 
Emma Duarte
jessica chastain.jpg
Belleza
Así es como puedes conseguir el tono pelirrojo de Jessica Chastain y las claves para mantenerlo
Agosto 31, 2023
 · 
Emma Duarte

¿Qué color de pelo rejuvenece el rostro?

Los colores que rejuvenecen no buscan transformar por completo, sino suavizar, dar luz y movimiento. Para 2026, la tendencia apuesta por matices naturales que se mezclan bien con la piel y no se ven forzados.

1. Castaño avellana con luz natural

El castaño avellana es ese tono que nunca falla, no es oscuro ni plano, tiene reflejos suaves que iluminan la cara y hacen que la piel se vea más pareja. ¡Es perfecto si quieres verte más fresca sin que se note demasiado el cambio!

2. Rubio beige relajado

Este rubio no grita, sino que susurra lo que lo hace uno de los favoritos en 2026 porque se ve natural, elegante y nada exagerado. Lo amamos porque aporta luz al rostro y no marca líneas de expresión, algo que se agradece muchísimo.

3. Chocolate cálido (pero con dimensión)

El chocolate cálido regresa, pero este años se llevará con pequeños reflejos que dan movimiento. Este color enmarca el rostro, lo hace ver más suave y evita ese efecto apagado que a veces dan los tonos muy oscuros.

4. Cobre suave, nada estridente

Si te gusta arriesgar un poco, el cobre natural es una gran opción, no hablamos de un rojo intenso, sino de un tono cálido que aporta brillo inmediato. Es de esos colores que hacen que te pregunten si cambiaste algo… pero no saben exactamente qué.

5. Rubio miel luminoso

El rubio miel es cálido, favorecedor y muy fácil de llevar porque ilumina el rostro, da un aire más juvenil y se adapta bien a distintos tonos de piel. ¡Por eso será uno de los tonos más pedidos en los salones durante 2026!

También puedes leer.
cambios-de-look.jpg
Belleza
5 tendencias en color de pelo que reinarán en la temporada 2024
Noviembre 23, 2023
 · 
Shareni Pastrana
mujer con el tinte pelirrojo
Belleza
Cómo hacer que el tinte de tu cabello dure por más tiempo
Septiembre 25, 2023
 · 
Emma Duarte

Más allá de seguir una moda, el color que rejuvenece es el que te hace sentir cómoda y segura. Las tendencias de pelo 2026 apuestan por tonos naturales, con luz o sin rigidez. Cambios que no disfrazan, sino que resaltan lo mejor de tu rostro.

tintes
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Leonor de Borbón
Realeza
Así fue la aparición de la Princesa Leonor en su tercera Pascua Militar: FOTOS
Enero 06, 2026
 · 
Karen Luna
el rey Carlos III
Realeza
El rey Carlos III anuncia el cierre inesperado de esta residencia real, ¿cuál fue la razón verdadera?
Enero 06, 2026
 · 
Lily Carmona
Cortes de pelo largo que estilizan el rostro y rejuvenecen
Belleza
¡Sí a la melena XL! 6 cortes que estilizan el rostro y rejuvenecen sin sacrificar el largo
Enero 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Hailey Bieber
Moda
Hailey Bieber lleva el traje de baño animal print que define cintura y sí es elegante
Enero 06, 2026
 · 
Karen Luna