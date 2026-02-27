El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío Andrés Mountbatten-Windsor

En los últimos años, el ex príncipe Andrés se ha encargado de manchar la imagen de la monarquía por sus vínculos con el delincuente Jeffrey Epstein, y ha sido el príncipe William uno de sus principales críticos.

Es bien sabido que el príncipe William nunca ha tenido una relación cercana con el hermano de su padre, el rey Carlos III, y que por años trató de convencer a su abuela, la reina Isabel II, de alejarlo de la Familia Real.

Sin embargo, el lado más humano del príncipe de Gales, no deja de sentir cierta preocupación por el estado emocional de su tío, pues es evidente que atraviesa por uno de los momentos más oscuros de su vida.

El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío, el ex príncipe Andrés

El experto en realeza Phil Dampier, ha revelado que a pesar de la postura firme del príncipe William sobre que el ex príncipe Andrés debe pagar por sus actos, no deja de preocuparse por su bienestar emocional.

“A menudo se dice que William es la fuerza motriz, o desde luego el que anima al Rey a actuar con decisión, cuando Andrés ha estado involucrado entre bastidores. Primero, diciendo que debería haber sido despojado de sus títulos y expulsado de la Familia Real. Pero creo que, a nivel humano, estará muy preocupado por el bienestar mental de su tío”.

Por otra parte, el príncipe William también está preocupado por las repercusiones que los escándalos de Andrés puedan tener en la salud de su padre, el rey Carlos III.

“Puede que sienta que ha hecho mal y que se lo ha buscado, pero seguirá siendo consciente del efecto que todo esto tiene en el Rey y en su salud”, revela el Dampier.

El príncipe William lucha por la salud mental

El príncipe William ha trabajado activamente para visibilizar los problemas de salud mental, especialmente entre los hombres. Incluso ha compartido sus propias experiencias, dejando claro que es fundamental apoyarse mutuamente y romper el silencio en torno a este tema.

El hecho de que piense en la salud mental de su tío Andrés, demuestra su lado más humano y el tipo de rey en el que busca convertirse:

Nick Ede, experto en marca y cultura, añadió: “Creo que William está demostrando que es un ser humano. Su familia está siendo destrozada por dentro, y todo el mundo lo ha visto. Creo que lo veremos como un gobernante lo más honesto y transparente posible y también tan cercano”.

