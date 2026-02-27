Suscríbete
Realeza

El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío Andrés Mountbatten-Windsor

Aunque mantiene su postura firme frente a los delitos del ex príncipe Andrés, el príncipe William no deja de preocuparse por la salud mental de su tío.

Febrero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
El príncipe William exilia al príncipe Andrés

El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío, el ex príncipe Andrés

Getty Images

En los últimos años, el ex príncipe Andrés se ha encargado de manchar la imagen de la monarquía por sus vínculos con el delincuente Jeffrey Epstein, y ha sido el príncipe William uno de sus principales críticos.

Es bien sabido que el príncipe William nunca ha tenido una relación cercana con el hermano de su padre, el rey Carlos III, y que por años trató de convencer a su abuela, la reina Isabel II, de alejarlo de la Familia Real.

Sin embargo, el lado más humano del príncipe de Gales, no deja de sentir cierta preocupación por el estado emocional de su tío, pues es evidente que atraviesa por uno de los momentos más oscuros de su vida.

Te podría interesar: El príncipe William rompe el silencio tras el arresto del ex príncipe Andrés: “No estoy en calma”

También puedes leer:
william y kate middleton
Realeza
¿Por qué preocupa al príncipe William y Kate Middleton cómo afectaría la línea de sucesión a sus hijos Louis y Charlotte?
Mayo 12, 2024
 · 
Emma Duarte
príncipe William
Realeza
El atroz (y poco saludable) hábito alimenticio del príncipe William que Kate Middleton no ha podido contrarrestar
Mayo 12, 2024
 · 
Emma Duarte

El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío, el ex príncipe Andrés

El experto en realeza Phil Dampier, ha revelado que a pesar de la postura firme del príncipe William sobre que el ex príncipe Andrés debe pagar por sus actos, no deja de preocuparse por su bienestar emocional.

A menudo se dice que William es la fuerza motriz, o desde luego el que anima al Rey a actuar con decisión, cuando Andrés ha estado involucrado entre bastidores. Primero, diciendo que debería haber sido despojado de sus títulos y expulsado de la Familia Real. Pero creo que, a nivel humano, estará muy preocupado por el bienestar mental de su tío”.

Por otra parte, el príncipe William también está preocupado por las repercusiones que los escándalos de Andrés puedan tener en la salud de su padre, el rey Carlos III.

Puede que sienta que ha hecho mal y que se lo ha buscado, pero seguirá siendo consciente del efecto que todo esto tiene en el Rey y en su salud”, revela el Dampier.

Los celos de Andrés por la popularidad de Kate Middleton que molestaron al príncipe William

Los celos de Andrés por la popularidad de Kate Middleton que molestaron al príncipe William

Getty Images

El príncipe William lucha por la salud mental

El príncipe William ha trabajado activamente para visibilizar los problemas de salud mental, especialmente entre los hombres. Incluso ha compartido sus propias experiencias, dejando claro que es fundamental apoyarse mutuamente y romper el silencio en torno a este tema.

El hecho de que piense en la salud mental de su tío Andrés, demuestra su lado más humano y el tipo de rey en el que busca convertirse:

Nick Ede, experto en marca y cultura, añadió: “Creo que William está demostrando que es un ser humano. Su familia está siendo destrozada por dentro, y todo el mundo lo ha visto. Creo que lo veremos como un gobernante lo más honesto y transparente posible y también tan cercano”.

Príncipe William príncipe Andrés
Melisa Velázquez
Relacionado
La infanta Sofía lleva el look más fresco y elegante que debes llevar a la oficina este otoño
Realeza
La infanta Sofía debuta en su primer cargo importante y reafirma su lugar en la monarquía más allá de Leonor de Borbón
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
"Bridgerton" Season 4 Madrid Masquerade Ball
Belleza
5 diseños de uñas inspirados en Bridgerton para sentirte en tu propia temporada romántica
Febrero 27, 2026
 · 
Karen Luna
El menaje del rey Carlos III sobre su diagnóstico de cáncer
Realeza
La “carta” que el rey Carlos III podría jugar tras el escándalo de Andrés y que Isabel II casi nunca utilizó
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kate Moss deslumbra con el vestido de escote profundo y silueta entallada en la pasarela de Gucci GW26
Moda
Kate Moss reinventa la sensualidad a los 60+ con el vestido de escote profundo y silueta entallada que rejuvenece con elegancia
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez