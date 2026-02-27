La infanta Sofía debuta en su primer cargo importante y reafirma su lugar en la monarquía más allá de Leonor de Borbón

Mientras realiza sus estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Portugal, la infanta Sofía da un paso importante en su proyección pública como hija menor de la reina Letizia y el rey Felipe VI, construyendo una agenda propia y consolidando su lugar dentro de la Casa Real.

La mañana de este 27 de febrero, se dio a conocer que la benjamina de los reyes de España asumirá su primera responsabilidad real importante, involucrándose en el sector de la educación.

La infanta Sofía debuta como presidenta de honor del programa Docentes Referentes

La Infanta Sofía busca reforzar su presencia institucional para consolidar su perfil público, y como parte de ese proceso, asumirá la presidencia de honor del programa Docentes Referentes, impulsado por la Fundación Ibercaja, en un acto previsto antes del verano donde se espera que tenga un papel protagonista en solitario.

Es el primer cargo relevante que asume la Infanta Sofía, en un momento en que la proyección de la Princesa Leonor como heredera al trono es cada vez más evidente. Con ambas creciendo y ganando protagonismo, también llega el turno de Sofía de comenzar a definir su propia agenda institucional.

La elección no es casual: la infanta asume un cargo honorífico vinculado a la docencia, en sintonía con su etapa académica, ya que actualmente cursa su primer año universitario en Lisboa, dentro de un programa que la llevará a estudiar en tres ciudades europeas a lo largo de sus estudios universitarios.

El papel de la infanta Sofía dentro de la monarquía española

No será su primer acto en solitario: recientemente, la Infanta Sofía sustituyó a su abuela, la Reina Sofía, en el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, mientras esta se recuperaba del fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia.

Las imágenes junto a los cachorros de perros guía dejaron varias imágenes memorables que dejaban ver la personalidad tierna y amorosa de la hermana de la princesa Leonor, quien poco a poco irá forjando su lugar dentro de la institución real.

