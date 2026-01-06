Suscríbete
Realeza

La razón por la que Kate Middleton quiere que George, Charlotte y Louis aprendan español

Los hijos de Kate Middleton y el príncipe William también hablan español, un idioma que practican a menudo con su niñera de origen español.

Enero 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton quiere que George, Charlotte y Louis aprendan español

Getty Images

Para Kate Middleton y el príncipe William, la educación de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, es una prioridad: los príncipes de Gales buscan que desarrollen el mayor número de habilidades posibles para su futuro, incluidos los idiomas.

De acuerdo con medios internacionales, Kate y William están conscientes de que en un futuro, sus hijos podrían desempeñar funciones reales, y buscan que se sientan seguros de sí mismos al interactuar con personas de otros países e idiomas.

Es por esta razón que los príncipes de Gales buscan que sus hijos aprendan otros idiomas, y uno de ellos es el español.

¿Por qué George, Charlotte y Louis hablan español?

Aunque son muy pequeños, George de 12 años, Charlotte de 10 y Louis de 7, ya han comenzado a aprender otros idiomas, además de su lengua materna, uno de ellos es el español, que suelen practicar con su niñera, María Teresa Turrión.

María Teresa, que ha sido reconocida por el rey Carlos III con la Medalla Real Victoria de Plata, por su trabajo con sus nietos, es de origen español, y además de cuidar a los niños, también les ayuda a practicar el español por petición de Kate y William.

Se dice que la niñera, formada en el prestigioso Norland College de Bath en Reino Unido, ayuda a los jóvenes príncipes con el idioma, y de acuerdo con medios internacionales como el Daily Mail, George y Charlotte comenzaron con los números, y ahora van con frases más elaboradas, que practican junto a su niñera.

Kate Middleton con sus hijos, los príncipes George, Louis y Charlotte

Kate Middleton quiere que George, Charlotte y Louis aprendan español

Getty Images

¿Qué idiomas hablan el príncipe William y Kate Middleton?

El príncipe William es experto en varios idiomas, domina francés, galés, español, alemán, gaélico y suajili, mientras que Kate tiene conocimientos básicos de francés e italiano, y un poco de español, pues durante su juventud, pasó una corta temporada en Chile.

Los príncipes de Gales están convencidos de que prender un segundo idioma no solo facilitará los futuros viajes oficiales de sus hijos, sino que también aportará beneficios clave a su desarrollo.

kate middleton principe william
Melisa Velázquez
