El inesperado giro en la vida de Magdalena de Suecia: ¡su ex vuelve a cruzarse en su camino!

Luego de una operación inmobiliaria, el destino pone de frente a Magdalena con su antiguo prometido.

October 01, 2025 • 
Lily Carmona
Magdalena de Suecia podría reencontrarse con su ex.

La vida de la princesa Magdalena de Suecia vuelve a ser escenario de un giro sorprendente. Años después de su sonada ruptura con Jonas Bergström, su exprometido parece estar volviendo a aparecer en su entorno. De acuerdo con reportes de medios internacionales, Jonas ¡habría comprado una residencia en el mismo barrio que ella frecuenta! Esto, por supuesto, ha alimentado especulaciones sobre un reencuentro fortuito, ¿o deliberado?

La compra que avivó los rumores

Según medios de comunicación internacionales, Bergström y su esposa adquirieron recientemente una casa de lujo en Djursholm, uno de los barrios más exclusivos cerca de Estocolmo y muy, pero muy cercano a zonas que Magdalena suele frecuentar.

Los reportes indican que este movimiento, que no pasó desapercibido, cuenta con una extensión de 330 metros cuadrados, diez habitaciones y una pasarela de gran extensión.

La princesa Magdalena de Suecia y Chris ONeill.

Por supuesto, esto no es confirmación de absolutamente nada; sin embargo, al mundo pareciera que le gusta ver el mundo arder y al notar que la cercanía geográfica de ambos podría llevar a que la expareja se encontrara de forma ocasional.

La historia de la ruptura

El romance entre Magdalena y Bergström tiene un capítulo intenso y triste. En 2009 se anunció su compromiso; la casa real lanzó un comunicado compartiendo la feliz noticia. Sin embargo, abruptamente fue cancelado en 2010, luego de que salieran a la luz acusaciones de infidelidad por parte del abogado.

Magdalena, con solo 27 años, decidió mudarse a Nueva York a empezar una nueva vida y sanar su corazón, así como para poner tierra de por medio entre ella y la situación que se volvió mediática.

En 2011, los medios comenzaron a levantar rumores sobre ella manteniendo un noviazgo con Christopher Paul O’Neill, pues en enero de ese año fueron vistos juntos por primera vez. Sin embargo, fue hasta un año después que la casa real confirmaría la relación, para finalmente culminar en una boda en el Palacio Real de Estocolmo que tuvo lugar el 8 de junio de 2013, formando así una linda familia con tres hijos.

Una sospechosa coincidencia

Aunque este pueda tratarse de un movimiento independiente y sin ninguna intención oscura de acercamiento, la elección del barrio que Bergström y su esposa escogieron para su nueva residencia no es algo casual a los ojos de muchos. Luego de que la noticia se diera a conocer, más de uno pensó que esto podría interpretarse como una intención de volver a estar en el radar de Magdalena.

Y es que, dadas la cercanía geográfica, así como el círculo social en el que ambos se desenvuelven, es muy probable que en algún momento lleguen a coincidir; esto ha alimentado la atención mediática.

El “silencioso” regreso de Jonas Bergström al entorno cercano de Magdalena de Suecia no garantiza absolutamente nada, pero sí despierta la curiosidad de más de uno sobre qué es lo que el destino (o Bergström) pretende al enlazar el pasado y el presente de forma tan curiosa. Por supuesto que hay historias que no terminan del todo y más de una tenemos ese ex que no nos deja avanzar, pero que tampoco supo valorar nuestra presencia en su vida.

