¿Amalia de Holanda está enamorada? Este es el joven empresario que estaría conquistando su corazón

¡El amor está en el aire! Tras los rumores de romance entre la princesa Elisabeth de Bélgica y el príncipe Jorge de Liechtenstein, o el romance entre Alexia de Holanda y el rapero Antoon, ahora es la princesa heredera, Amalia de Holanda, quien podría estar comenzando un romance.

De acuerdo con medios internacionales, Amalia fue vista en una fiesta del Oktoberfest de Múnich, junto a un joven empresario de origen alemán, ¿pero de quién se trata?

¿Quién es el supuesto novio de Amalia de Holanda?

Fue la revista alemana Bunte quien publicó las imágenes de la princesa Amelia coqueteando con el empresario alemán Christopher von Halem, la heredera al trono de los Países Bajos lucía el típico traje bávaro, mientras platicaba animada con el empresario.

El medio asegura que Amalia se encontraba en la carpa Käfer Wiesn-Schänke, donde se reúnen celebridades, figuras del espectáculo y miembros de la alta sociedad, como Christopher.

Además de conversar, Amalia y Christopher fueron vistos bailando en medio de la pista mientras se abrazaban y reían en el ambiente festivo que tiene origen en la realeza desde 1810.

¿Quién es Christopher von Halem?

Christopher von Halem es un joven empresario que ha creado su propia empresa de Inteligencia Artificial, además de otros proyectos empresariales, se le conoce como Chrisi y proviene de una familia millonaria de Múnich.

Su hermano Cedric, también forma parte del círculo más cercano de la princesa heredera, quien mantiene una relación cercana con Alemania, gracias a sus constantes visitas.

La princesa Amalia de Holanda ya ha dado un paso más en su camino a convertirse en reina Getty Images

¿Cómo le gustan los chicos a Amalia de Holanda?

De acuerdo con la biógrafa, Claudia Breji, la hija de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, siente cierta debilidad por los chicos alemanes, en la biografía que se publicó sobre la Amalia, con motivo de su cumpleaños número 18, la princesa contó que le gustan los hombres con buenos modales, y en su opinión, los alemanes le ganan a los holandeses.

Claudia también compartió en el libro sobre las declaraciones de la princesa: “Una relación no tiene por qué ser un secreto, pero debe ser privada“. Ella es muy romántica, pero mantiene a la prensa lo más alejada posible, porque ”una vida amorosa es bastante complicada“.

Por otra parte, la princesa Amalia ya había sido vinculada con otro alemán en 2021, se trata de Isebrand K, a quien conoció en un festival de música.

