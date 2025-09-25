¿Quién es Antoon? Conoce al rapero que le está robando el corazón a la princesa Alexia de Holanda

Una nueva historia de amor podría estar ocurriendo en la familia real holandesa, la princesa Alexia de Holanda de 20 años, podría estar saliendo con uno de los raperos más influyentes de la música neerlandesa, llamado Antoon.

Los rumores de romance comenzaron cuando fueron vistos juntos en una terraza en la ciudad de La Haya.

Alexia de Holanda podría tener un a relación con el rapero Antoon

De acuerdo con la revista Privé, que pertenece a la editorial del diario De Telegraaf, uno de los medios más influyentes de los Países Bajos, la hija de 20 años de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, podría estar iniciando una relación con el famoso rapero de 23 años.

Se dice que Alexia y Antoon fueron vistos el pasado 16 de septiembre en una terraza de La haya, un día después de la celebración por el Día del Príncipe, donde la familia real vistió con sus mejores galas.

La publicación asegura que Alexia se encontraba en el lugar con una amiga, cuando llegó un llamativo Range Rover de color azul, del que se bajó Antoon, quien de inmediato se unió a ellas para disfrutar de una bebida.

Quién es el novio de Alexia de Holanda Patrick van Katwijk/Getty Images

Y aunque esto podría parecer un simple encuentro entre amigos, el medio citado ha revelado que la pareja se fue del lugar en el mismo automóvil en el que llegó el rapero.

Evert Santegoeds, editor en jefe de Privé, asegura que tiene fotografías de todo lo que ocurrió entre Alexia y Antoon; sin embargo, no pueden ser publicadas por la protección de la privacidad de la joven princesa.

“Se conocen muy bien e interactúan con frecuencia”, comentó.

¿Quién es Antoon, el rapero que conquistó a Alexia de Holanda?

Valentijn Verkerk, mejor conocido como Antoon, nació el 11 de febrero de 2002, actualmente tiene 23 años y es famoso rapero, músico y compositor de los Países Bajos.

Cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram y más de un millón de escuchas mensuales en Spotify, convirtiéndose en uno de los rostros juveniles más importantes del panorama musical del país.

