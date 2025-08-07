Rosewater nails: el manicure coreano que rejuvenece las manos a cualquier edad

En el universo del K-beauty, donde los detalles delicados marcan la diferencia, donde se apuesta por lucir lo más natural y saludable posible, y donde el acabado glow es vital para deslumbrar, surge una nueva tendencia dirigida a las uñas: las rosewater nails.

En los salones de uñas de Seúl, idols, celebridades y mujeres coreanas apuestan por lucir un manicure minimalista y natural que no solamente embellezca sus manos, sino también les aporte elegancia y feminidad, y las uñas agua de rosa son el color que cumple con ello.

Sí, en gustos se rompen géneros, dirían nuestras abuelitas, y a pesar de que también amamos los diseños de uñas superdecorados, también somos fanáticas de apostar por algo discreto de vez en cuando. Así, en un mundo en el que las tendencias de nail art apuestan por el maximalismo, las rosewater nails llegan como un respiro para lucir delicadas y frescas.

¿Qué son las rosewater nails?

Estas uñas pretenden simular el tono natural de una uña saludable: buscan lucir ligeramente rosadas, brillantes y muy clean. El acabado de este estilo de manicure es traslúcido, pero apostando por darle un ligero toque de color, sin saturar, solo agregando lo suficiente para agregar pigmento a la uña sin que se note que está esmaltada.

Si pudiéramos ponerlas en contraste con algún otro diseño en tendencia, elegiríamos las uñas milky, la cuales también tienen una base transparente y apuestan por lograr un look muy natural. A diferencia de estas, las uñas rosewater no buscan un acabado lechoso, más bien buscan obtener un acabado muy brilloso, efecto gloss.

Pero ojo, no se tarta de aplicar únicamente una capa de brillo transparente sobre la uña, ¡NO!, las uñas agua de rosa apuestan por elegir esmaltes con tonos específicos: rosa pálido (este dependerá del subtono de piel para que sea cálido o frío), nude rosado, o transparente con efecto blush (pero sin llegar a un diseño de uñas aura). La clave de este color está en lucir un color rosado sobre la uña cubriendo de forma discreta el borde libre de esta.

Estas uñas son perfectas para quienes aman traspasar su estilo limpio y elegante a sus manitas, y para aquellas que no son tan fanáticas del acrílico, las extensiones ni las decoraciones muy pesadas.

Un color para rejuvenecer las manos

Uno de los mayores encantos de estas uñas es su capacidad de rejuvenecer visualmente las manos. Al ser un estilo con base transparente y luminosa ayudan a lucir un efecto de hidratación sobre la piel, favoreciendo que luzca suave, radiante y fresca.

Gracias a esta misma característica, reduce la atención sobre arrugas, manchas o imperfecciones que podamos tener en la piel de las manos.

¿Cómo lograr el efecto rosewater en mis uñas?

Recrear este estilo de manicure es sumamente sencillo. Se puede lograr con cualquier esmalte o cualquier gel semipermanente, el secreto es elegir un rosa que combine con el subtono de tu piel. Si vas a acudir con una manicurista, puedes pedirle que mezcle un tono rosado que sea similar al tono de tu uña natural con un poco de top, o que utilice una base rubber que se acerque al color de tu piel.

Si lo harás por tu cuenta, asegúrate de tener un esmalte transparente, un poco de pigmento rosa en polvo que se acerque al color rosita de tu uña natural, el objetivo es diluirlo o integrarlo para obtener un color “natural”. Este pigmento puede ser una sombra o también puedes recurrir a un esmalte rosa (bajo las mismas características) y aplicar solo una gotita para lograr ese tono transparente.

Las rosewater nails vienen como una tendencia que reafirma la filosofía de la belleza coreana: lo natural y cuidado se ve bello. Así que si eres fanática de lo estético, elegante y sutil no dudes en apostar por este estilo de uñas, ¿te animarías a usarla?