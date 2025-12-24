Del soft pixie al bob angular: 5 cortes de pelo rejuvenecedores que debes probar en enero 2026

Enero 2026 está a unos días de distancia y, con la energía del año nuevo, nuevos propósitos, nuevos comienzos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de considerar un cambio de look nuevo. Este año las tendencias capilares apuestan por cortes estratégicos que no solo estarán de moda, sino que también buscan convertirse en grandes aliados para suavizar facciones, dar movimiento a la melena y ayudarnos a rejuvenecer.

Desde estilos cortos y sofisticados hasta melenas medias que buscan resaltar su textura natural, estos cortes de pelo se convierten en la opción inteligente para llegar a este año con una imagen renovada, elegante y fresca.

Soft pixie

Este corte de pelo se posiciona como una de las opciones más rejuvenecedoras para 2026. A diferencia del pixie clásico, esta versión más suave apuesta por integrar capas ligeras con textura natural. Su objetivo es enmarcar el rostro sin endurecer las facciones, aportando frescura y un aire moderno a quien lo lleva.

Funciona a la perfección si lo que estás buscando es un cambio completamente radical, pero que no comprometa tu elegancia; es un gran aliado para resaltar pómulos, estilizar el cuello y destacar la mirada.

Bob italiano

El bob italiano continúa ganando terreno como uno de los cortes que serán tendencia en 2026. Su estructura logra un equilibrio perfecto entre elegancia y naturalidad, pues su característico largo a la mandíbula aporta un volumen sutil en la zona de las puntas, generando cuerpo en la melena sin el riesgo de crear el temido efecto casco”.

Aunque este corte luce bien sobre cualquier tipo de pelo, nuestra recomendación es probarlo en melenas con poca densidad.

Shag corto

Este corte, cuya base son las capas estratégicas, vuelve de años anteriores, pero con un acabado más refinado. Es la opción perfecta si lo que estás buscando es dinamismo y textura en tu melena, así como una opción rejuvenecedora instantánea.

Gracias a la estructura de sus capas, el shag es un gran aliado para suavizar los rasgos y aportar volumen en zonas clave para evitar melenas planas o rígidas. Este año el estilo desenfadado seguirá siendo una tendencia, por lo que si eres seguidora de esta estética, el shag es tu mejor opción para un corte de pelo.

Corte clavict

Las medias melenas también estarán dominando el año y este corte, que aporta movimiento al mismo tiempo que ligereza, se posiciona como uno de los favoritos de la temporada. Su largo intermedio es ideal para aquellas que no buscan renunciar del todo a un pelo largo, pero que están buscando un cambio que sea visible. Es un gran aliado rejuvenecedor, pues estiliza el cuello visualmente y alarga el rostro; también es un corte muy versátil, pues permite estilizarlo y peinarlo de diversas formas.

Bob angular

Su forma ligeramente más corta en la parte trasera y más larga al frente logra crear un efecto lifting visual que nos ayuda a estilizar el rostro e incluso afinarlo. Este corte aporta definición, estructura y un aire moderno a aquellas mujeres que lo usan, por lo que si tu alternativa son los cortes pulidos, esta es una gran opción para pedir en el salón de belleza.

Enero 2026 será el momento ideal para apostar por un cambio de imagen favorecedor. Estos cortes de pelo, más que una tendencia, son grandes aliados para potenciar nuestra imagen y resaltar la belleza natural que habita en nuestro rostro. Ya sea que optes por algo muy corto como el pixie o un corte de melena media, recuerda apostar por aquel que destaque por su capacidad de rejuvenecer.