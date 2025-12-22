Lily Collins presume cambio de look con pelo rubio en la nueva temporada de Emily in Paris

Hay cambios de look que se sienten como un guiño divertido… y otros que vienen cargados de emoción. El nuevo look de Lily Collins en la próxima temporada de Emily in Paris pertenece, sin duda, al segundo grupo. La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram imágenes de una escena muy especial donde aparece con pelo rubio, un estilo completamente distinto al que estamos acostumbradas a ver en Emily Cooper.

Lily Collins y el rubio inesperado que veremos en Emily in Paris

Antes de que alguien corriera al salón a pedir el mismo tono, Lily fue clara; el cambio es parte de la historia y se trata de una peluca. Aun así, el impacto fue inmediato, pues el rubio claro, combinado con un shaggy relajado, con capas sueltas y fleco despreocupado, le da al personaje un aire distinto, más libre y menos estructurado.

Lo bonito de este look no es solo lo visual, sino lo que representa dentro de la serie. En Emily in Paris, la moda nunca está ahí “porque sí”. Cada outfit, cada peinado, acompaña lo que los personajes están sintiendo, y este cambio no es la excepción.

Una escena que Lily guarda con cariño

En el post, Lily acompañó las fotos con un mensaje muy personal: “Una de mis escenas favoritas de esta temporada. Ver actuar a @ashleyparklady siempre me hace llorar de orgullo —juego de palabras intencionado—”. Y con eso, todo cobra sentido.

Más que hablarnos del look, Lily nos deja ver el lado humano del rodaje: la complicidad, las risas y la conexión real que tiene con Ashley Park, su “hermana en el crimen”, como ella misma la llama. Esa cercanía es justo lo que hace que ciertas escenas se sientan tan auténticas.

El poder de un look que no es permanente

Este rubio shaggy funciona como recordatorio de que no necesitas un cambio definitivo para jugar con tu imagen. A veces, basta con atreverte dentro de un contexto creativo, como lo hace Lily, para explorar otra versión de ti… aunque sea por una escena.

El nuevo look de Lily Collins no busca marcar tendencia fuera de la pantalla, sino contar una historia. Eso, al final, es lo que hace que Emily in Paris siga atrapándonos: la moda como emoción, como lenguaje y como reflejo de lo que pasa por dentro.

