Jennifer Aniston rompe el silencio: “Brad y Angelina protagonizaron el capítulo más cruel de mi vida”

Jennifer Aniston recuerda el impacto que tuvo en su vida personal y profesional el mediático triángulo amoroso que vivió junto a Brad Pitt y Angelina Jolie.

August 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston habla de Brad Pitt y Angelina Jolie

Getty Images

Han pasado más de 20 años desde que Jennifer Aniston y Brad Pitt se separaron en medio de un escándalo, el actor le había sido infiel con Angelina Jolie y de pronto la actriz de ‘Friends’ se vio involucrada en uno de los triángulos amorosos más polémicos de Hollywood.

Durante una reciente entrevista, Aniston habla por primera vez en mucho tiempo de las consecuencias que tuvo este capítulo en su vida personal y profesional.

Jennifer Aniston recuerda a Brad Pitt y Angelina Jolie como el capítulo más cruel de su vida

Durante una entrevista con Vanity Fair, Jennifer recordó lo mucho que le afectó vivir la infidelidad de Brad y su divorcio bajo el acoso de los medios de comunicación y los paparazzis.

Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lo tomé como algo personal. Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides”.

La actriz recuerda que durante este periodo se sintió muy vulnerable, pues a pesar de ser una figura pública, no se sentía preparada para ser el centro de atención durante uno de sus duelos más personales.

No tenía la suficiente fortaleza para no dejarme afectar. Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo… Piensan: ‘Te apuntaste a esto, así que lo asumes’. Pero en realidad no nos inscribimos para eso”.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Getty Images

A pesar de que se le acusaba a Angelina Jolie por el divorcio de Jennifer y Brad, el acotr aseguraba que ella no tenía nada que ver en su decisión de terminar su matrimonio; sin embargo, el ojo público ya tenía su versión y las acciones de la nueva pareja hablaban por sí solas.

¿Cómo superó Jennifer Aniston a Brad Pitt?

Jennifer recuerda haber utilizado un mantra como herramienta para sobrevivir a este periodo tan duro en su vida: “Simplemente levántate por tus propios medios y sigue caminando, chica”.

Con el paso del tiempo, Jennifer logró sanar, y hoy en día asegura que recuerda ese capítulo ya no con dolor, sino cómo un recuerdo de que sanar el dolor y reconstruirte, también es un arte que te permite crecer, evolucionar y transformarse en una mejor versión.

Jennifer Aniston Brad Pitt
Melisa Velázquez
