Las sandalias thong que Jennifer Aniston ha usado desde los 90 y siguen siendo tendencia

Jennifer Aniston sigue siendo fiel a sus raíces, pues a pesar de llevar décadas bajo los reflectores y en el centro de atención, la actriz que alcanzó la fama en la década de los 90 con a serie ‘Friends’, su estilo sigue siendo sencillo, fresco y muy fácil de replicar.

Esta semana, Jennifer fue vista luciendo sus clásicas sandalias thong de tiras que se han convertido en uno de sus sellos personales desde la década de los 90.

Las sandalias thong de Jennifer Aniston

Desde sus inicios como Rachel Green, Aniston se ha consolidado como un verdadero ícono de la moda y el estilo original, gracias a su capacidad para equilibrar la elegancia atemporal con prendas básicas y casuales.

Sus looks clásicos de jeans, camisetas blancas, gafas oscuras y su peinado natural, se han convertido en el sello distintivo de la actriz; sin embargo, recientemente se le vió con otro de sus clásicos, las sandalias thong de tiras delgadas que siempre usa durante el verano.

Fue en Nueva York donde Jennifer fue captada luciendo una falda tipo globo con sus sandalias tipo thong con tiras delgadas en color negro, un básico infalible para disfrutar del clima cálido del verano, que dan como resultado, un look desenfadado y casual, pero sin perder la elegancia.

Jennifer Aniston y sus sandalias thong Aeon/GC Images

La evolución del estilo de Jennifer Aniston

El secreto de Jennifer para lucir siempre impecable y marcar tendencias, es precisamente alejarse de las modas pasajeras y concentrarse en las prendas básicas que le permiten crear looks atemporales por el uso de la sencillez, los tonos nuestros y cartes que le favorecen a sus silueta.

Esta es la razón por la que Aniston triunfa dentro y fuera de las alfombras rojas con su impecable y sencillo street style, que es fácil de replicar.

Jennifer Aniston y sus sandalias thong Robert Kamau/GC Images

¿Por qué las sandalias thong de Jennifer Aniston son ideales para el verano?

Este modelo de sandalias es un clásico atemporal que ha estado en tendencia hace décadas, gracias a su gran versatilidad, pues se pueden conseguir en diferentes colores y texturas para combinar con cualquier outfit, además de que son de muy bajo costo.

