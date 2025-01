Los secretos de Jennifer Aniston: 7 mantras para una vida plena y feliz

En ocasiones es agotador cumplir con tantos roles a la vez: ser profesionista, madre, esposa, hija, y a veces hasta tener buena sazón es considerado igual de importante que verse bien, ya sea que tengas 30 años, 40, 50 o más. Pero no se sientan mal, si una estrella de Hollywood que parece perfecta, como Jennifer Aniston -quien posee una fortuna de poco más de 300 millones de dólares, y es considerada como una de las mujeres más bellas, recibe la misma o más presión, quiere decir que el mundo está de cabeza.

Para sobrevivir a la presión social Jenn tiene bajo la manga una lista de mantras que le brindan estabilidad, paz, amor propio, autosuficiencia y confianza, y todo ello suma para sentirse feliz en su propia piel. Y te compartimos su secreto.

Los mantras de Jennifer Aniston

1 Alimentar el amor propio

La estrella de Friends se ha casado en dos ocasiones, la primera, con Brad Pitt, en el 2000, de quien se divorció en 2005. “Fue una relación hermosa y complicada” dijo en su momento. Su segundo matrimonio fue en 2015 con Justin Theroux, pero sólo tres años más tarde, en febrero de 2018, firmaron el divorcio.

“Mis matrimonios han sido exitosos y cuando llegaron a su fin fue una porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese acuerdo” dijo a People en 2021. “Claro, hubo obstáculos, y no es que cada momento haya sido fantástico, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo a estar sola o por temor a ‘no poder sobrevivir’. Permanecer en un matrimonio basado en la angustia se siente como si no le estuvieras haciendo ningún favor a tu única vida”, expresó.

El mensaje de Aniston es poderosísimo: una misma es suficiente y no por miedo a quedarnos solas debemos aceptar vivir una situación incómoda. Y es que la confianza en una misma embellece, ¿no creen?

Jennifer Anniston y Brad Pitt estuvieron juntos durante 7 años, pero casados durante 5. Archivo

2 La felicidad está en ti

La actriz que le dio vida a Rachel en Friends ha reconocido que su historia familiar jugó un papel decisivo en sus relaciones; las peleas constantes entre sus padres (los actores John Aniston y Nancy Dow) y su dinámica en pareja no le ayudaron en su vida adulta. “Mi casa no era una casa divertida para vivir”, ha revelado.

Sus descalabros amorosos la llevaron a una conclusión: la felicidad a veces también se encuentra en la soledad. No todas las personas están hechas para vivir en pareja y eso está bien. Ella les demostró a muchas personas que en este mundo no sólo se viene a vivir con otra persona. “No me gustaba la idea de sacrificar quién era o lo que necesitaba, así que realmente no sabía cómo hacerlo. Era más fácil estar sola”.

Aniston y Theroux comenzaron a salir en 2011, después de trabajar juntos en la película Wanderlust . Archivo

3 Reconciliarse con la realidad

Cuando terminaba la serie Friends y seguía casada con Pitt, Jenn se planteó tener hijos, sin embargo, no pudo tenerlos. Durante su matrimonio con Justin Theroux la presión mediática que sufrió por ser mamá fue tan grande, que pensó escribir un ensayo en el diario The Huffington Post, donde condenó la “cosificación y el escrutinio al que nos sometemos a las mujeres. Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Llegamos a decidir por nosotras mismas lo que es hermoso cuando se trata de nuestros cuerpos… No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Llegamos a determinar nuestro propio ‘felices para siempre’”.

Muchas figuras públicas la aplaudieron y es que pocas personas en el medio se atreven hablar de manera tan honesta sobre la maternidad. Aniston se dio cuenta de que a veces nuestro ideal de familia no lo encontramos en el modelo tradicional.

En 2022 dijo a Allure: “No me arrepiento de nada. De hecho, siento un poco de alivio porque ya no hay más preguntas. Ya no tengo que pensar en eso”. Sin lugar a dudas, la aceptación trae paz a nuestros corazones, y la paz nos brinda armonía y tranquilidad.

No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas Jennifer Aniston

4 Nutrir las relaciones personales

La relación de la actriz y su madre fue muy difícil y Jenn pasó largas temporadas sin hablarle. “Perdoné a mi mamá. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia”, dijo a People. Y como todo lo que tenía que ver con su familia le sonaba tóxico, sus amigos lo han sido todo para ella.

Conforme fue madurando, la intérprete creó su propio círculo de apoyo y amor. Sus amigos se han convertido en esa familia por elección que la hace reír, a la que protege y que la hace sentir segura.

Muchas veces nacemos en entornos familiares complejos, pero la clave es voltear alrededor, pues siempre habrá alguien que llene ese lugar. Palabra de Rachel.

En caso de entornos familiares complejos, hazte de un buen círculo de amigos. Archivo

5 Monetizar nuestros talentos

Aniston tiene un olfato extraordinario para los negocios y puede darnos una cátedra de cómo rentabilizar y diversificar los talentos, tal cual lo ha hecho desde hace tiempo. Gracias a que tiene una de las melenas más codiciadas en el mundo fue imagen de Living Proof (en 2012), una de las firmas más destacadas en biotecnología y cuyos productos de cuidado del cabello son excepcionales. Antes de firmar el contrato, la presidenta ejecutiva, Jill Beraud, junto con Chris McMillan, creador del “corte Rachel” la invitaron al laboratorio para mostrarle los ingredientes y la ciencia detrás de los shampoos. A Jennifer le gustó tanto lo que vio, que decidió comprar una participación de la empresa, donde tenía voz y voto. De hecho, en una ocasión, ella se negó a que le cambiaran el aroma del shampoo. En 2016 cuando Unilever compró la marca, Aniston vendió su parte a muy buen precio.

En 2022 Jennifer se sacudió el miedo y lanzó su propia línea de productos de pelo que es un éxito rotundo, se llama LolaVie y su misión es clara: “Crear un producto que sea bueno para el medio ambiente y para nuestro cabello”.

Otras firmas de las que ha sido imagen son L’Oréal y Aveeno, esta última incluye cremas corporales que Aniston usa gracias a su madre. “Fue ella la que me dijo que empezara a hidratar mi piel cuando cumpliera 15 años”.

Además, en 2010 firmó con Elizabeth Arden para crear varios perfumes con su nombre. A Jennifer le tomó un año completo crear el primero. Desde entonces ha lanzado cuatro más. También fue imagen de las bebidas SmartWater en 2007 y recibió un cheque por 5 millones de dólares por ser el nuevo rostro de la aerolínea Emirates en 2015.

Sin duda, la autosuficiencia da seguridad y eso se nota en la personalidad de Jennifer.

Además de productos de belleza, Aniston es autora de un libro infantil Especial

6 Permanecer en movimiento

Jennifer no sólo procura su salud mental, también es famosa por cuidarse desde el interior y por practicar ejercicios que aportan mucho a su bienestar. Ella es fiel practicante de la rutina Personal Evolution, un método de acondicionamiento funcional de bajo impacto con equipos basados en resistencia para trabajar todo el cuerpo, y lo practica cuatro veces a la semana. También disfruta hacer largas caminatas. Con el paso del tiempo, Aniston se ha olvidado de hacer cardio para no lastimar sus rodillas. Eso sí, no se olvida de hacer yoga y pilates. Estar en constante movimiento, tanto en su vida profesional, como a nivel físico, es su clave para tener una vida plena.

Jennifer Aniston pone en práctica uno de los métodos más innovadores para no desgastar la salud física de las mujeres maduras @pvolve

7 Alimentarse sanamente

La actriz ha revelado en diversas ocasiones su menú diario: “Primero empiezo con una cucharada de vinagre de sidra de manzana mezclado con agua a temperatura ambiente, lo cual es fantástico para mi intestino. Después tomo un batido. Almuerzo alrededor de la una o las dos de la tarde, y por lo general es algún tipo de verdura y una proteína. Por la tarde, sólo como un refrigerio, como una manzana y mantequilla de almendras, o palomitas de maíz, y la cena es lo mismo, verduras y proteínas, en alguna forma que resulte interesante y deliciosa”.

Los mantras de Jennifer Aniston son, sin duda, poderosos y promueven una vida equilibrada, algo muy difícil de conseguir. No obstante, la actriz ha comprobado su eficacia a lo largo del tiempo. Y ella nos inspira a buscar la plenitud y la verdadera belleza: aprender a disfrutar la vida como se presenta, cuidar nuestro bienestar y reconciliarnos con nosotras mismas.