De Jennifer Aniston a Renée Zellweger: 5 famosas que decidieron no tener hijos y sus razones

En 2024, la presión social sobre las mujeres en torno a la maternidad sigue siendo una realidad. Para muchas, ser madre es un sueño, pero no todas comparten ese deseo ni sienten lo que tradicionalmente se llama “instinto maternal”. Si tienes alrededor de treinta años y has decidido no ser madre, es probable que te encuentres constantemente dando explicaciones sobre tu decisión. Sin embargo, ¡no estás sola!, muchas mujeres están pasando por lo mismo, incluso las celebridades más reconocidas.

Figuras públicas como Jennifer Aniston, Kim Cattrall o Kim Cattrall han hablado abiertamente sobre este tema, mostrando que no necesitan ajustarse a las expectativas sociales sobre la maternidad. Su mensaje es claro y empoderador: el hecho de no ser madres no las hace menos mujeres. Ellas son ejemplos de cómo es posible desafiar los estereotipos y vivir de acuerdo con lo que cada una desea, sin tener que cumplir con los roles que la sociedad impone.

Famosas sin hijos

La actriz británica se hizo famosa por su papel de Samantha Jones. Getty Images

1. Kim Cattrall

Kim Cattrall, la actriz que dio vida a la icónica Samantha Jones en Sexo en Nueva York, nunca sintió el deseo de ser madre y ha hablado abiertamente sobre la presión que experimentó debido a esta decisión. A pesar de que la maternidad era un tema recurrente en su vida, Cattrall siempre fue consciente de que la mayor presión provenía del exterior, y no de su propio deseo. En varias entrevistas, ha confesado que, cuando comenzó a rodar la exitosa serie, acababa de cumplir 40 años y no estaba lista para dar ese paso.

El exigente ritmo de trabajo durante las grabaciones de Sexo en Nueva York, con jornadas que a menudo superaban las 19 horas diarias, fue otro factor importante que la llevó a tomar la decisión de no ser madre. Cattrall explicó que mientras rodaba la serie su tiempo libre era casi inexistente, ya que sus fines de semana comenzaban solo los sábados por la mañana y su jornada laboral empezaba temprano el lunes. Con este panorama ser madre no encajaba en sus planes. A través de su experiencia, la actriz ha dejado claro que no tener hijos no la hace menos exitosa ni menos mujer, desafiando las expectativas tradicionales que todavía persisten en la sociedad.

Miley Cyrus hizo historia al convertirse en la persona más joven en recibir el prestigioso premio Disney Legend. Alexander McQueen

2. Miley Cyrus

En una reciente entrevista con W Magazine, Miley Cyrus hablo sobre la maternidad y expresó que a sus 31 años, aún no sabe si en el futuro será madre. La cantante ganadora del Grammy se mostró abierta sobre cómo ve la posibilidad de tener hijos y reconoció que, por el momento, no está segura de si es una decisión que formará parte de su vida.

Miley también defendió su derecho a sentirse realizada y feliz sin la necesidad de ser madre, algo que ha dejado claro en varias ocasiones. En la misma conversación, la cantante reflexionó sobre el calentamiento global y cómo la idea de traer hijos a un mundo donde los recursos naturales están en peligro le resulta preocupante. “La idea de que mis hijos puedan habitar un planeta donde los mares ya no puedan tener peces es angustiosa”.

Con estas palabras, Miley se une a un creciente número de celebridades que han decidido no seguir el camino de la maternidad, reafirmando una vez más que la realización personal no debe ser por tener hijos.

Para Angelique no es prioritario casarse ni ser madre Archivo

3. Angelique Boyer

La actriz Angelique Boyer ha sido muy clara al afirmar que la maternidad no está en sus planes, su decisión se basa en una mayor conciencia sobre los problemas que enfrenta el mundo, especialmente la sobrepoblación. Para ella, traer hijos al mundo no es algo que desee, y comparte esta perspectiva con su pareja, Sebastián Rulli. Ambos han dejado claro en varias ocasiones que no tienen intención de casarse ni de ser padres.

La actriz ha reiterado que en sus planes no está la maternidad ni llegar al altar con su actual esposo. “Creo que hemos crecido con conceptos diferentes, que la sociedad ha marcado el día más feliz de tu vida va a ser tu boda, para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos”.

No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha sido muy clara en esa decisión. Getty Images

4. Jennifer Aniston

A lo largo de su carrera, Aniston ha sido sometida a constantes preguntas sobre la maternidad, un tema que ha sido fuente de rumores y especulaciones. Sin embargo, la actriz siempre ha sido clara: desde joven supo que la maternidad no era parte de su camino. Esta decisión, aunque respetada por muchos, fue duramente cuestionada en su momento, y la presión mediática que vivió a lo largo de los años sobre este tema fue algo que la afectó profundamente. “No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas”.

Jennifer ha declarado en varias entrevistas sobre las dificultades que atravesó al intentar convertirse en madre, incluyendo tratamientos como la fecundación in vitro y otras opciones médicas. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, Aniston llegó a la conclusión de que la maternidad no era algo que sucedería en su vida. Hoy, a sus 54 años, Jennifer ha encontrado paz al aceptar que no necesita ser madre para sentirse realizada.

La actriz ha comentado que no sintió el llamado “instinto maternal”. Archivo

5. Renée Zellweger

Renée Zellweger, conocida por su papel de Bridget Jones, ha sido clara al respecto: “No necesito hijos para ser feliz”. A pesar de que en la última película de la trilogía de Bridget Jones interpretó a una mujer embarazada, en la vida real nunca ha tenido hijos. La actriz ha explicado en varias ocasiones que la maternidad nunca fue una prioridad ni un deseo para ella. Al igual que muchas mujeres, Renée nunca sintió el llamado del instinto maternal, y ha demostrado que se puede vivir plenamente y ser feliz sin ser madre, desafiando así las expectativas sociales que muchas veces presionan a las mujeres a cumplir con el rol tradicional que la sociedad les impone.

Las mujeres de hoy tienen más opciones que nunca para construir las vidas que desean. Al desafiar las expectativas sociales y tomar decisiones que se alinean con sus valores personales, estas famosas nos inspiran a vivir nuestras vidas en nuestros propios términos.