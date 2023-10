Richard Curtis, el director de ‘Love Actually’, se lamenta por la representación equivocada de las mujeres en sus películas pasadas

El reconocido guionista y director de cine Richard Curtis, se sinceró en una reciente charla, en la que lamentó la manera en la que llegó a representar los papeles femeninos en varias de sus películas, pues haciendo una reflexión, considera que les dio una imagen ‘equivocada’.

Fue durante el Festival Literario de Cheltenham, el cual se celebra en el Reino Unido y que cuenta con una gran tradición, en donde el cineasta británico reconoció que en varios de esos papeles, se mostraba una imagen ‘estúpida y equivocada’ en cuanto a temas como la diversidad, el trato hacia las mujeres o el sobrepeso.

Por si no lo recordabas, Curtis dirigió y escribió Love Actually (2003). También llegó a participar como guionista en famosos filmes como Nothing Hill (1999), Cuatro Bodas y un Funeral (1994), y El Diario de Bridget Jones (2001), por mencionar algunos. Sin embargo, tiene otras cintas dentro de su trayectoria.

Richard curtis lamenta cómo llegó a abordar a los personajes femeninos en algunas películas

El guionista de origen neozelandés estuvo en una charla, en el marco del festival ya mencionado, en el que fue cuestionado por una entrevistadora, que resultó ser su propia hija Scarlett Curtis, de 28 años, según indica El País.

Ahí, el también director de cine aceptó que, ahora, ha sido más crítico de cómo se abordaron en el pasado a los roles femeninos y los chistes que se hicieron sobre el peso o apariencia de ellas en algunas cintas en las que participó. Por ejemplo, en Love Actually, pues ‘David’, el personaje de Hugh Grant, hace un chiste diciéndole a ‘Natalie’, su primer interés amoroso en la trama, la frase “Dios, pesas mucho”.

El guionista Richard Curtis expresó que algunos chistes, en varias de sus películas, ahora ya no son divertidos Getty Images

Aunque también reveló que esto lo hizo sin tener conciencia de ello y que tampoco fue ‘inteligente’ al tratar estas temáticas. “Esos chistes (de gorditos) ya no son divertidos , así que no siento que haya sido malicioso en ese momento, pero creo que no fui observador y no fui tan inteligente como debería haber sido”, expresó Richard durante la charla.

Además, ahí salió a colación la película El Diario de Bridget Jones, ya que como recordarás, esta narraba la historia de una mujer soltera de 30 y tantos con ‘sobrepeso’. Esta descripción del personaje interpretado por Renée Zellweger, fue cuestionada por la propia hija del director, pues ella consideraba que tenía una figura normal, y no estaba ‘gorda’, como en el pasado sí se llegó a calificar.