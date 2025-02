Meghan Markle muestra cómo es la impresionante cocina de su casa (tiene una zona al aire libre)

En fechas recientes, Meghan Markle compartió una serie de stories en su cuenta de Instagram, en donde pudimos apreciar la impresionante cocina de su casa y lo mejor de todo es que ¡incluye un hermoso comedor al aire libre!

El motivo de las publicaciones de Meghan Markle en Instagram fue mostrar los regalos que trajo a casa para sus hijos, el príncipe Archie, de cinco años, y la princesa Lilibet, de tres. "¡Un pedacito de Canadá y de los Juegos Invictus para nuestros pequeños!”, escribió junto a la imagen, que no solo mostraba camisetas personalizadas del equipo de Nigeria y deliciosos productos, sino que también dejó al descubierto la vista de ensueño desde la cocina de los Sussex.

Así se ve la cocina de Meghan Markle y el príncipe Harry Instagram

La cocina de Meghan Markle y el príncipe Harry en California

Algo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores en redes sociales, sin duda fue la imagen de la ventana de la cocina, ya que se puede ver la espectacular área de cocina exterior, con un comedor de madera para 10 invitados, perfecta para recibir a sus amigos y allegados, mientras preparan una deliciosa carne asada, además, el techo cubierto de enredaderas, es un toque simplemente espectacular y digno de una revista de interiores. Todo esto con vistas a los verdes jardines de su lujosa propiedad en Montecito, California.

El príncipe Harry y Meghan Markle viven en California Getty Images

De acuerdo con información dada a conocer por Hello Magazine, la finca de los duques Sussex no solo cuenta con un espectacular comedor al aire libre, sino también con un gallinero, un parque infantil y un huerto donde la familia cultiva sus propias frutas y verduras. Sin duda, Meghan Markle y el príncipe Harry han encontrado el paraíso perfecto para su familia. ¡Y nosotros no podemos dejar de soñar con un espacio así! ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría una casa así?