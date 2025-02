Meghan Markle lució un anillo idéntico al favorito de Lady Di

Meghan Markle ha vuelto a acaparar la atención pero ahora gracias a un elegante y significativo accesorio: un anillo de sello grabado en oro que nos recordó al icónico anillo que alguna vez llevó la princesa Diana.

Según reveló Hello Magazine, la duquesa de Sussex ha sumado esta joya a su colección , acompañando su anillo de compromiso de diamantes, su alianza de bodas de oro y su anillo de eternidad. Sin embargo, este nuevo detalle en su dedo meñique tiene un simbolismo especial.

En diferentes ocasiones durante los Juegos Invictus se le ha visto a Meghan Markle con lo que parece un anillo grabado con el monograma conjunto de la pareja real. Este diseño no es casualidad: en 2018, tras su boda con el príncipe Harry, la pareja creó un código de escritura cursiva con las iniciales ‘H’ y ‘M’, rematadas con una corona adornada con flores de lis y hojas de fresa.

Meghan Markle lleva un anillo como el de Lady Di Getty Images

Este gesto romántico no solo refuerza el vínculo entre Meghan Markle y el príncipe Harry, sino que también es un claro guiño a la difunta madre del príncipe.

El icónico anillos de Lady Di que recibió de Carlos III

Se sabe que Lady Di recibió un anillo de sello similar de parte del rey Carlos la noche antes de su boda en 1981. Según el libro Diana: In Her Own Words, de Andrew Morton, ella recibió la joya junto con una emotiva tarjeta del ahora rey Carlos que decía: “Estoy muy orgulloso de ti y cuando vengas, estaré allí en el altar para ti mañana. Míralos a los ojos y déjalos sin palabras”.

Lady Di y su icónico anillo de oro Getty Images

Diana fue fotografiada en varias ocasiones luciendo este anillo, incluyendo el icónico encendido de luces navideñas de Regent Street en 1981. Ahora, con Meghan Markle rescatando esta tradición, queda claro que los accesorios también pueden contar historias de amor y legado. ¿Será este anillo el nuevo ícono de la moda real? ¡Solo el tiempo lo dirá!