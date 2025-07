¿Tienes el pelo corto? Estos 5 peinados te afinan el rostro y elevan tu look en verano 2025

Los peinados para cabello corto en 2025, al igual que sucede en la moda y el maquillaje, privilegian la naturalidad. Las ondas suaves, los pixies con volumen y los flequillos laterales vuelven a ser protagonistas, perfectos para afinar las facciones y conseguir un look moderno y fresco. Si aún no te has animado a cambiar de estilo, este verano es el momento ideal.

Cuáles son los mejores peinados para pelo corto este verano 2025

Para quienes buscan afinar visualmente el rostro, los cortes que añaden altura y movimiento son los más recomendables. El bob asimétrico, los cortes con capas largas que no generan volumen lateral y los flequillos laterales largos son aliados infalibles. También los estilos con volumen en la parte superior, como el pixie, alargan y estilizan las facciones. ¡Todos ellos, en tendencia este verano 2025!

El peinado asimétrico es ideal para pelo corto. @lucyhale

Pixie con volumen lateral, el básico infalible

Este clásico se adapta a todo tipo de rostros. Péinalo con línea de lado, aplica producto hidratante y gel fijador, y acomoda con un cepillo de cerdas finas. Es ideal para días en los que quieras un look elegante en pocos minutos.

El pixie con volumen lateral es el peinado preciso para afinar facciones y lograr un look chic en minutos. @florencepugh

Coleta restirada baja, práctica y sofisticada

Hazla con el cabello ligeramente húmedo, recoge con un cepillo de cerdas delgadas y elige si prefieres la raya al medio o de lado. Dos coletas pueden ayudarte a sujetar todo el cabello y lograr un resultado prolijo y sofisticado.

Las coletas estiradas bajas combinan elegancia y practicidad, perfectas para estilizar el rostro en días calurosos. Getty

Melena natural con raya al medio

Perfecta si tu cabello pasa por detrás de las orejas. Péinalo con raya al medio, sin alisar de más, respetando su textura natural para enmarcar las facciones y destacar el rostro.

Una melena corta y natural, peinada detrás de las orejas, enmarca el rostro y resalta los rasgos más delicados. Getty Images

Messy con efecto wet para alargar visualmente

Aplica un producto especial sobre cabello seco y bien cepillado. Peina hacia arriba y hacia atrás para sumar volumen en la parte superior y fija con spray.

El messy con efecto wet suma altura y alarga visualmente el rostro, sin perder un aire relajado y moderno. Archivo

Flequillo recto con puntas hacia afuera

Un fleco peinado recto y con puntas afuera afina visualmente. Usa plancha para marcar el movimiento y acompáñalo con accesorios vintage o pasadores.

Un flequillo recto y peinado con puntas hacia afuera rejuvenece y da un toque sofisticado al look corto. Getty Images

Tip extra: Apuesta por accesorios setenteros y noventeros para personalizar estos peinados. Broches XL y diademas coloridas marcarán los looks más chic del verano.

Este verano 2025 confirma que la naturalidad marca el rumbo de los peinados para cabello corto. Con estilos versátiles que afinan las facciones y apuestan por texturas relajadas, cada look permite destacar el rostro sin esfuerzo. Desde los pixies con volumen hasta las melenas naturales y los accesorios retro, la clave está en animarte a experimentar, encontrar tu estilo y lucirlo con confianza. ¡Es tu momento de brillar!