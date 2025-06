Meghan Markle revela que su podcast no regresará pronto por esta sorprendente razón

Este 2025 Meghan Markle ha lanzado varios proyectos: desde su marca de estilo de vida hasta una serie en Netflix y su podcast, ‘Confessions of a Female Founder’, en el que comparte sus experiencias como mujer empresaria. Sin embargo, la duquesa de Sussex reveló recientemente que pondrá en pausa este último proyecto.

¿Por qué Meghan Markle pospondrá la segunda temporada de su podcast

Fue durante una entrevista en otro podcast, Aspire with Emma Grede, que Meghan señaló que esta pausa se debe a que desea enfocarse de lleno en su marca As Ever. “Me encanta que haya tanta emoción y ganas de otra temporada, pero necesito concentrarme en mi negocio”, enfatizó.

Sin embargo, la esposa del príncipe Harry dejó claro que la pausa no es un adiós definitivo. Al contrario, indicó que podría retomarlo más adelante, cuando pueda hablar desde la experiencia de haber crecido su negocio y tener aprendizajes más sólidos como fundadora.

“Me encantaría volver a traer el programa cuando esté en un punto diferente de mi viaje como fundadora, cuando haya pasado por el cuarto trimestre y diga: ‘Aquí están mis puntos de prueba. Aquí está esto. Wow. Qué año ha sido”, indicó.

Confessions of a Female Founder nació como un espacio íntimo donde mujeres exitosas podían compartir sus tropiezos, miedos y logros. Durante cada episodio, la duquesa conversó con reconocidas empresarias para conocer sus experiencias sobre el emprendimiento.

Incluso, algunos de los episodios del podcast dieron de qué hablar por las revelaciones a nivel personal que hizo, como el hecho de balancear la maternidad con su trabajo y los retos a los que se ha enfrentado debido a ello.

¿Qué otros proyectos tiene Meghan Markle?

Además, cuando se estrenó el podcast de Meghan, a la par también tenía el lanzamiento de su marca de estilo de vida As Ever, así como su serie en Netflix, With Love Meghan. Ambos proyectos obtuvieron gran éxito entre el público, aunque no estuvieron excentos de la crítica, principalmente, de los medios británicos.

En el caso de su marca, por ejemplo, en el primer día de su lanzamiento se agotaron las mermeladas y productos en menos de una hora. Mientras que la serie estuvo en el top 10 de la plataforma de streaming durante las 24 horas después de su estreno.

Este 2025 Meghan Markle emprendió varios proyectos: una serie en Netflix, lanzó una marca de estilo de vida y un podcast @netflix

Por último, la exactriz de Suits también reveló que recién terminó la edición de los próximos episodios de su serie deNetflix, pues estrenará nuevos capítulos para el otoño. Mientras que el próximo 20 de junio, la duquesa de Sussex tienen planeado lanzar nuevos productos para As Ever. Con lo cual, podemos concluir que los próximos meses serán muy ocupados para ella y que tenga poco o nada de tiempo para seguir con su podcast. Aunque, no descartemos que en el futuro vuelva a retomar este proyecto.