Uñas con frutas, la tendencia minimalista y colorida que dominará en todos los diseños de manicure

Pequeños detalles frutales que harán que tus manos luzcan elegantes pero con un toque único de dulzura.

August 10, 2025 • 
Lily Carmona
Uñas con frutas, la tendencia minimalista y colorida que dominará en todos los diseños de manicure.png

Las uñas con frutas minimalistas son la prueba viviente de que un manicure que es alegre, creativo y original puede ser elegante al mismo tiempo.

Instagram @joyeenails

Si creías que los diseños de uñas con frutas existían únicamente en un formato maximalista, déjanos decirte que estabas equivocada. Pues existe una forma más delicada de llevar esta dulce y deliciosa tendencia y en un formato mini.

Las uñas con frutas minimalistas apuesta por diseños pequeños, delicados y llenos de color que se combinan con bases neutras para lograr un manicure fresco, elegante pero muy divertido.

Fruit nails mini version

La clave de esta tendencia es apostar por incluir frutos en formato pequeño para decorar. Puede ir en una esquina, una rodaja, la fruta completa en mini 3D… el límite es imaginación. El objetivo es crear un fruto pequeño que deje aire suficiente sobre la uña para que el diseño no se ve cargado y pierda su calidad de elegancia (que si les somos honestas, la versión saturada y maximalista de esta tendencia también nos resulta elegante).

Dentro de las frutas que más se lucen en estas uñas podemos encontrar las cerezas, el kiwi, rodajas de limón, mandarinas, arándanos, fresas… toda fruta que pueda dibujarse sobre la uña en su versión petit.

Una base neutra y un diseño personalizado

La idea de las uñas frutales en su versión minimalista es apostar por bases nude o aplicaciones de color muy sutiles para que la calidad de elegancia y sofisticación no se vea afectada. Esto va a permitir que los dibujos o realces (en caso de que sean 3D) destaquen logrando equilibrio entre lo divertido y lo sobrio.

Dependerá de ti qué fruta vas a elegir como tu favorita o si vas a optar por incluir varias en un mismo diseño. Esta tendencia es muy versátil, puede ir perfectamente sobre uñas cortas (por el poco espacio que habría sobre la uña para decorar), y definitivamente, sobre uñas más largas. Nuestro consejo es elegir uñas almendra para ayudarlas a verse más elegantes.

Las uñas con frutas minimalistas son la prueba viviente de que un manicure que es alegre, creativo y original puede ser elegante al mismo tiempo. Esta tendencia seguramente seguirá siendo la favorita de muchas y estaremos viéndola hasta el próximo año. Es tu turno de contarnos cuál de las dos versiones te gusta más y qué fruta elegirías en tu diseño de uñas.

