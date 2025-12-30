Uñas estrelladas: 6 diseños elegantes que brillan con sofisticación en Año Nuevo

Durante las fiestas decembrinas, las uñas se convierten en un accesorio clave para realzar nuestros looks con estilo y elegancia, y una de las propuestas más bonitas y sofisticadas son las uñas estrelladas.

Esta propuesta, inspirada en el brillo del cielo nocturno, combina bases pulidas con delicados destellos minimalistas que evocan la belleza de las estrellas, las constelaciones y los sutiles reflejos cósmicos.

Diseños elegantes de uñas estrelladas para recibir el Año Nuevo con un brillo sofisticado

Te compartimos estos diseños de uñas estrelladas que destacan por su elegancia y versatilidad, ideales para celebraciones de fin de año con elegancia y un suave destello que hace brillar las manos.

Uñas estrelladas minimalistas

Sobre bases en tonos nude, puedes crear diferentes texturas con glitter y decorar pequeñas estrellas de forma estratégica para crear un diseño lleno de brillo y elegancia que no pasará desapercibido.

Uñas ombré con glitter y estrellas

Las uñas ombré se han convertido en una de las tendencias más buscadas, para este diseño se hace una base en color gris y el efecto ombré se realiza con glitter en tonos metálicos, y se termina como pequeñas estrellas.

Uñas estrelladas con cristales

las bases blancas con efecto lechosa se han convertido en las preferidas de muchas, pero si quieres darle un toque de brillo, puedes agregar pequeñas estrellas con cristales y detalles metálicos en color dorado.

Uñas estrelladas efecto aura

Si hay un efecto característicos del invierno, son las auroras boreales, y este diseño recrea la belleza de ese fenómeno natural en tonos blanco y negro que recuerda el cielo nocturno, y se termina de decorar con pequeñas estrellas.

Uñas blush con estrellas

Las blush nails fue una de las tendencias favoritas del 2025, y puedes adaptarla a la temporada navideña con sutiles detalles minimalistas con estrellas, que recuerda la belleza del cielo estrellado.

Uñas estrelladas metálicas

Los detalles minimalistas en tonos plateados son un clásico atemporal, y puedes incorporar pequeñas estrellas sobre bases nude o, como en este caso, optar por una base blanca con efecto lechoso para lograr unas uñas plateadas elegantes y sofisticadas.

Las uñas estrelladas no solo iluminan las manos, también simbolizan nuevos comienzos, deseos y esperanza, una hermosa elección ideal para recibir el Año Nuevo con estilo y brillo.

