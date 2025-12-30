La Casa Real española revela fotos inéditas del año de la infanta Sofía, la princesa Leonor y los reyes

Cada año la Casa Real española, al igual que otras familias reales, comparte postales navideñas familiares para mandar sus felicitaciones en una época tan emotiva como lo es Navidad Sin embargo, en una actividad particular, los reyes han adoptado una nueva tradición, la cual llega tan solo una semana después del festejo navideño. A través de fotografías compartidas en sus redes sociales oficiales, la corona comparte un resumen visual de lo que fue el año de cada uno de sus miembros.

Este año, la tradición se repitió y Zarzuela nos dejó ver una selección muy cuidada de fotos que retrataron momentos clave de la infanta Sofía, la princesa Leonor y los reyes Letizia y Felipe VI.

Algunas de estas imágenes son inéditas, y nos permiten ser parte de una mirada cercana a un año en el que el fortalecimiento y el compromiso institucional de la familia real tuvo un gran protagonismo.

La infanta Sofía y su año de cambios decisivos

La menor de Los Reyes vivió uno de los años más transformadores de su vida. Entre las imágenes más significativas destaca una tomada en Lisboa, ciudad en la que se encuentra residiendo actualmente y a la cual se mudó tras concluir sus estudios en Gales para dar inicio a su primer año como estudiante universitaria.

La postal corresponde a los primeros días de la infanta en la capital portuguesa; sin embargo, no fue la única fotografía que se compartió de ella. El álbum virtual también mostró fotos inéditas de su paso por Valdesoto, en Asturias, así como momentos importantes durante su graduación en el UWC Atlantic College.

Otros eventos que destacaron las fotografías fueron el encuentro de la infanta con el presidente de Portugal en el Palacio de Belém, su participación en los actos oficiales como el Día de la Hispanidad en compañía de su familia e incluso una reunión con Serena Williams.

El año a través de la vida de la princesa Leonor

Por su parte, la heredera al trono también nos dejó ver fotografías especiales de su recorrido por el 2025. Dentro de las más destacadas encontramos su graduación de la Escuela Naval Marín, su encuentro con el príncipe William y su hija, la princesa Charlotte, durante la final de la Eurocopa Femenina, su paso por Valdesoto, así como su participación durante los Premios Princesa de Asturias 2025. Las postales que se robaron los titulares fueron las que la princesa nos dejó ver de sus primeros días como piloto, las cuales forman parte de la muestra de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier.

Los reyes, a través del 2025

Aunque ambos tuvieron una galería dedicada de forma individual, las fotografías que se compartieron de los reyes comparten tiempo y espacio, aunque no sean las mismas instantáneas. Dentro de las imágenes icónicas que los reyes nos regalaron en el año, estuvo su reunión con el papa León XIV, los Premios Princesa de Asturias, la visita de estado a China, Egipto y, por supuesto, sus respectivos recibimientos como anfitriones durante la visita del sultán de Omán y del presidente de Alemania.

La reina Sofía también contó con su propio recuento; en él pudimos ver sus actividades oficiales a lo largo del año y los momentos que compartió en público con sus nietas y los reyes.

Las imágenes compartidas por la Casa Real española nos permitieron ser testigos de un año clave para la familia real. Desde la madurez de la infanta Sofía hasta el proceso de formación de la princesa Leonor para convertirse en reina. Definitivamente, 2025 fue un gran año para los reyes y es muy probable que 2026 aguarde con más eventos oficiales y más fotografías en el horizonte.