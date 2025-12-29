Alejandro y Máxima de Holanda festejaron las fiestas navideñas con foto inédita de la princesa Amalia

Como cada año, las casas reales europeas enviaron su felicitación navideña más entrañable, y aunque tarde, pero segura, los Orange-Nassau compartieron su propio mensaje dándole protagonismo absoluto al triunfo personal de su primogénita.

Así los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda esperaron hasta el pasado 23 de diciembre para compartir su tradicional saludo, haciéndolo con una fotografía inédita que capturó un momento de inmensa felicidad para la familia: la graduación de la princesa Amalia.

La imagen, rápidamente, se viralizó no solo por su naturalidad y elegancia que caracteriza a la familia real, sino porque el deseo de Feliz Navidad y próspero año nuevo de esta ocasión fue escrito en cinco idiomas diferentes, dejando clara la unión y apoyo incondicional que define a los miembros de la Casa de Orange.

¿Qué decía la postal de los reyes?

En un fondo difuso en el que se aprecia el pie de un árbol navideño, la casa real colocó una tarjeta en la que, del lado izquierdo, contenía su mensaje de Navidad; en el lado derecho, la postal familiar tomada el día de la graduación de Amalia.

En la foto, la futura heredera se encuentra en el centro, y a cada lado sus padres. Máxima se encuentra al lado derecho, quien a su vez se encuentra al lado de su hija Alexia, mientras que a la izquierda, Alejandro y Ariane acompañan a Amalia.

La postal contó con un mensaje de felicitación: “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”, escrito en 5 idiomas diferentes, incluido el español, haciendo homenaje al idioma materno de la reina Máxima, y fue firmada por ambos monarcas. El post fue acompañado también de la famosa canción del cantautor José Feliciano, “Feliz Navidad”.

La princesa Amalia se gradúa con una tierna postal

En la fotografía podemos ver a la joven Amalia en compañía de sus padres y hermanas, sosteniendo con mucho orgullo su diploma de la Universidad de Ámsterdam en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE).

Recordemos que la princesa, aunque tuvo su graduación en verano, terminó de manera formal sus estudios este otoño tras recuperarse de una cirugía en el brazo que provocó el retraso en la entrega de su tesis.

Amalia ha destacado, como muchas otras royals europeas, en sus estudios, especialmente por el tema de investigación que eligió para graduarse: ‘Más allá de la revelación: salvar la brecha entre la ley de inteligencia artificial y la carta de los derechos fundamentales’. En este trabajo, Amalia ha profundizado en cómo garantizar que la IA respete derechos básicos como la privacidad y la igualdad, un tema que muchos consideran sumamente vanguardista, con el que deja clara su preparación intelectual y sus conocimientos del entorno que la rodea. Esto generó aprobación debido a que ella liderará una nación en una época en donde la inteligencia artificial está cada vez más presente.

Una monarquía llena de estilo

Como era de esperarse, el estilo de las tres princesas y la reina fue otro de los puntos más comentados de la postal. Mientras que la princesa Amalia brilló con un elegante vestido color granate de escote princesa, un color que resalta su presencia y madurez, la reina Máxima volvió a darnos cátedra de sofisticación al portar un diseño en color salmón perteneciente a la firma Zimmermann. La pieza contaba con un cuello decorado con cristales y mangas tipo globo, dejando claro por qué Máxima es una de las royals con mejor estilo personal en la realeza europea.

Por su parte, la princesa Alexia destacó gracias a su conjunto moderno, con un estilo desenfadado pero altamente elegante, compuesto por una falda negra y una camisa blanca de corte estructurado. La pequeña de la casa, Ariane, apostó por un traje de chaqueta y pantalón en el formato oversize que todas conocemos, pues está de moda, en un tono naranja shedron, demostrándonos que ha heredado el impecable estilo e influencia en la moda minimalista de su madre.

Con esta felicitación navideña, Alejandro y Máxima de Holanda despiden el 2025 demostrando una de las metas alcanzadas por la princesa Amalia y en conjunto como familia. Esta postal nos hizo recordar a nuestras propias celebraciones, en las cuales el núcleo y el sentido de toda la celebración nos recuerda la importancia de la unión familiar y el regalo que es ver a nuestros seres queridos alcanzar sus sueños.