5 cortes de pelo con capas que rejuvenecen a los 50 (y quedan bien si tienes pelo fino)

A medida que vamos creciendo el pelo comienza a volverse más bien no perdiendo densidad e incluso su forma. Es por esta razón que a cierta edad es vital para muchas de nosotras encontrar un estilo que no solo rejuvenezca sino también aporte volumen y sea fácil de peinar.

Gracias a los dioses de la belleza, existen los cortes de pelo con capas, los cuales son grandes opciones para rejuvenecer, pues crean dimensión, movimiento y un efecto visual de mayor abundancia en la melena sin sacrificar la elegancia de nuestra apariencia.

Existen infinidad de estilos, desde las opciones cortas y sofisticadas hasta los más desenfadados; aquí reunimos las alternativas más pedidas en los salones por mujeres de pelo fino que buscan verse frescas y joviales.

Corte pixie con capas

El pixie es una apuesta segura para quienes buscan un cambio radical y rejuvenecedor. Aunque solemos asociarlo con un estilo extremadamente corto, la realidad es que este corte se ha reinventado para lucir con mechones más largos e incluir las capas estratégicamente distribuidas en su estructura. Gracias a este estilo podemos aportar volumen en la zona de la coronilla mientras enmarcamos nuestro rostro para suavizar las facciones.

si tienes poca densidad este corte se convertirá en tu mejor amigo.

Bob con capas

El bob con corte en capas se ha posicionado como uno de los estilos más versátiles y atemporales. normalmente suele llegar a la altura de la mandíbula, sin embargo hay quienes juegan con esta longitud para ayudar a estilizar el cuello y Definir la línea de la mandíbula.

Las capas que conforman este corte aportan movimiento al pelo, pero evitan que este se vea pesado y sin vida; por esta razón es que es recomendado en mujeres de melena fina.

Microbob con capas

Este estilo es un poco más corto que el bob tradicional; suele llegar a la altura de las orejas o ligeramente por debajo, siendo esta la longitud de la capa más larga. Aunque es un corte que lleva layers, no genera un volumen excesivo; simplemente genera la sensación necesaria de densidad para darle cuerpo y forma a la melena.

Si lo tuyo es proyectar una imagen sofisticada y actual, este corte es una gran opción.

Shaggy corto con capas

el corte Shaggy en su versión corta con capas es el Aliado perfecto para aquellas que buscan proyectar un look más relajado y juvenil. Normalmente, suele conformarse por capas irregulares y degrafiladas que buscan aportar textura, movimiento y continuar con el estilo desenfadado que no solo rejuvenece, sino que también está de moda.

Aunque es recomendado en melenas completamente lacias y con pelos finos, puede adaptarse a la perfección a un pelo ondulado de forma natural.

Garçon con capas

este corte es sinónimo de elegancia, sin embargo no todas las mujeres se atreven a llevarlo pues suele ser un estilo arriesgado. Su estructura suele ser muy corta pero definida; al combinarlo con capas suaves, se logra aportar volumen al pelo, favoreciendo una imagen de mayor volumen en la zona de las puntas sin correr el riesgo de crear un efecto “casco”.

Elegir el corte de pelo adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo luce y se siente nuestro pelo. Los cortes de pelo con capas son la clave para aportar volumen, movimiento y, por supuesto, un efecto rejuvenecedor sobre nuestra imagen, así que, sin importar el estilo que elijas, desde un píxel moderno hasta un shaggy desenfadado, estas opciones son el claro ejemplo de que el estilo no tiene edad y que la belleza natural se resalta en todo momento.