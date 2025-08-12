La princesa Ana festejó sus 75 años con su tiara favorita: un regalo de su difunta madre, la reina Isabel II

A tan solo unos días de festejar el 75° aniversario del nacimiento de la princesa Ana, la Casa Real Británica decidió conmemorar un día tan especial con un retrato de la princesa y su esposo, el oficial Timothy Laurence.

De acuerdo con reportes de Tatler, la Dama de la orden del Cardo, posó para Chris Jackson, con su tiara favorita. La fotografía se realizó en el Castillo de Windsor durante la cena en honor a la visita del presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte el pasado mes de julio.

La princesa apostó por un atuendo elegante y digno de la realeza en color hueso, el conjunto de dos piezas pertenece a Maureen Baker, vestido que acompañó con un chaleco tipo torera decorado con sus insignias (esta misma prenda fue usada por la princesa en la celebración de su 70° aniversario).

Resaltó el peinado de la princesa que decidió darle un descanso a su típico francés y apostó por un recogido lateral con volumen, y el cual acompañó con una de sus tiaras favoritas, perteneciente a su colección de joyas.

Tiara Festón de diamantes

Esta pieza tan preciada por la princesa pasó a unirse a su colección en 1973. Originalmente, fue un obsequio recibido por parte de World Wide Shipping Group, luego de que la princesa enviara por primera vez al petrolero “World Unicorn”. Para Ana, este evento no sería el único importantes durante este año, pues tan solo unos días después anunciaría su compromiso con Mark Phillips.

La princesa Ana luciendo su tiara y collar, ambos de festón. Jeff Spicer/Getty Images

Se cree que la pieza pasó a manos del grupo a principios de siglo y es una preciosa tiara de festón de diamantes, la cual hizo su debut oficial durante el cumpleaños número 23 de la princesa, quien las lució por primera vez en una sesión fotográfica a cargo de Lord Lichfield.

Posteriormente, la princesa utilizaría su tiara, en compañía de un collar de festón, que también guarda un profundo significado, pues fue una pieza heredada por su madre, la reina Isabel II, durante noviembre de 1973. En esta ocasión, la princesa era retratada con su prometido Mark Phillips en el Castillo de Windsor días antes de su boda.

El collar de Festón de la princesa: un regalo de su madre

Para la princesa Ana, las piezas que la acompañaron durante su boda conservan un valor emocional importante. El collar con el que decidió combinar la tiara, fue, tal vez, para llevar cerca a alguien importante como su madre. En su cumpleaños número 18, la princesa Ana recibió como regalo de mayoría de edad este collar de las manos de su madre, la reina Isabel y su padre, el príncipe Felipe.

Con el paso del tiempo, Ana ha portado estas piezas en más de una ocasión y evento real. Sin embargo, no ha sido la única en lucir la tiara, pues en 2008, la princesa Ana se la prestaría a Autumn Kelly, la prometida de su hijo Peter Phillips el día de su boda en el Castillo de Windsor.

Hoy, a 32 años del debut de la tiara y a 37 del collar de festón, la princesa Ana ha decidido decorar su peinado y su cuello con dos de las piezas más importantes que tiene en su joyero.

A pesar de que el fotógrafo Chris Jackson ya nos dejó ver un poco sobre la sesión en su cuenta oficial de Instagram, es probable que el próximo 15 de agosto las cuentas oficiales del Palacio de Buckingham estén festejando a la princesa con estas fotografías.

“Es especial, haber tomado este retrato oficial para el cumpleaños de la princesa Ana, su Alteza Real y Sir Tim… ¡Feliz 75° cumpleaños!”, concluyó el fotógrafo.