La reina Letizia y sus 5 joyas más costosas y exclusivas

La reina Letizia es una de las monarcas que han impuesto un papel muy importante en la industria de la moda. Para muchos, Letizia es un referente de estilo y una fashion icon que a donde va deja su sello personal, sin embargo, la reina española no es un referente en el mundo del estilo impecable, también es guardiana de algunas de las piezas de joyería más icónicas e impresionantes de la corona española. Estas joyas han sido heredadas, regalos diplomáticos o adquisiciones propias y todas conforman uno de los joyeros más valiosos de la realeza.

La tiara de la flor de lis

Esta es, sin duda alguna, una de sus joyas más emblemáticas. Fue un regalo de bodas por parte del, en ese entonces, príncipe Felipe. Es una pieza que está elaborada en una estructura de platino con 450 diamantes y 10 perlas, las cuales conforma tres flores de lis, el emblema de la dinastía borbónica; su elaboración data de 1906 cuando Alfonso XIII ordenó su fabricación como regalo de bodas para la reina Victoria Eugenia, su esposa. La tiara está valuada en más de 50,000 euros y de acuerdo con expertos, si esta saliera al mercado de las subastas elevaría su precio.

La Tiara de Flor de lis es de las piezas más emblemáticas de Letizia. Getty Images

Pendientes de perlas australianas

Se conforman en su parte superior por diamantes redondos de los que cuelgan otros diamantes pequeños que a su vez sostienen una perla australiana, puede ajustarse en longitud y están elaborados en oro. Estos están valuados en 50, 0000 euros y Letizia los ha elegido como accesorio en numerosos actos oficiales.

La reina Letizia y sus pendientes australianos. Carlos Alvarez/Getty Images

La diadema princesa

Muchos afirman que esta diadema de la joyería Ansorena fue un regalo de parte de la joyería madrileña, la cual tuvo una gran relación con la familia real y en especial con el rey Alfonso XIII, y fue con la intención de celebrar el compromiso de la entonces periodista, sin embargo, otro creen que fue un regalo de aniversario que Felipe tuvo hacia ella en 2006. Lo que sí se sabe es que era una de las joyas que mejor ocultas tenía la reina, pues fue hasta la celebración del cumpleaños 75° de la reina Margarita de Dinamarca que Letizia decidió hacer pública la pieza.

La reina Letizia luce la tiara princesa. Julian Parker/Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Pulseras gemelas Art Decó

Letizia es poseedora de muchas piezas pertenecientes a este estilo, de las más icónicas son las de la casa Cartier, que están elaboradas en platino y diamantes. Estas piezas fueron un encargo de Victoria Eugenia a la casa de alta joyería, para su elaboración se utilizó una antigua corona que pertenecía a la familia real y el diseño de ambas es idéntico (de ahí su nombre). En su diseño se puede observar el acomodo de diamantes en patrones geométricos en agrupaciones baguette. Pasaron a ser parte del joyero de la reina en 2017.

La reina Letizia luce las pulseras gemelas art decó de Cartier Carlos Alvarez/Getty Images

Tiara Prusiana

Esta es una diadema de estilo neoclásico inspirada en los frontispicios griegos, está elaborada sobre platino y brillantes y fue creada en 1913 como un regalo de bodas del káiser Guillermo II a la princesa Victoria Luisa de Prusia, su única hija que se convertiría en la abuela materna de la reina Sofía.

La reina Letizia luce la tiara Prusiana. Fotonoticias/WireImage

Aunque algunas de estas piezas están bajo custodia del Patrimonio Nacional y no son de propiedad privada, la reina Letizia es la única que puede lucirlas en la actualidad, dejando claro que más que simples accesorios, las joyas de la reina son símbolos de poder y sofisticación. En cada evento que apuesta por ellas escribe un nuevo capítulo en la historia de cada prenda, convirtiéndolas en piezas de valor incalculable.