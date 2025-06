El curioso gesto que sugiere que Meghan Markle y el príncipe Harry desearían regresar a la Familia Real Británica

Hace cinco años, Meghan Markle y el príncipe Harry se alejaron de sus funciones reales y se mudaron a Estados Unidos. Una noticia que en su momento generó un gran revuelo mediático. Sin embargo, nueva información sugiere ahora que los duques de Sussex estarían dando pistas de que desean regresar a la Familia Real Británica.

Según lo que informó hace unos días The Guardian, Harry y Meghan habrían incluido los títulos de Alteza Real (HR) junto con el apellido Sussex en los documentos oficiales de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, de 6 y 4 años, respectivamente, para que ellos pudieran decidir lo que quisieran hacer cuando crezcan.

“El príncipe Harry quiere conservar los títulos de Su Alteza Real para sus hijos para que, cuando sean mayores, puedan decidir por sí mismos si quieren ser miembros activos de la realeza o mantenerse al margen de la vida pública”, publicó el citado medio a partir de fuentes cercanas.

El príncipe Harry habria dejado el título de Alteza Real en los documentos oficiales de sus hijos Getty Images

¿Harry y Meghan desean acercarse de nuevo a la Familia Real?

Sin embargo, este movimiento ha sido descrito por expertos en realeza como un indicio de que los Sussex podrían acercarse a los Windsor en un futuro, y que además esta acción habría dejado “desconcertados” a altos funcionarios de la Casa Real.

“‘Me cuesta mucho entenderlo': me dijo una fuente real esta semana”, según contó el periodista Richard Eden al Daily Mail. “A Harry y Meghan aparentemente les resultaban insoportables las responsabilidades oficiales y la vida en la Familia Real, pero quieren esto para sus hijos. No tiene sentido”, cuestionó el experto.

La vida de Harry y Meghan tras su salida de la Familia Real

Harry y Meghan residen en Montecito, California, desde que se separaron de la Familia Real Getty Images

Sin embargo, esta incredulidad tiene justificación. Desde su salida, los duques de Sussex han hecho revelaciones explosivas sobre la realeza en varias ocasiones: el documental en Netflix Hary & Meghan (2022), la entrevista con Oprah Winfrey en 2021, y un libro donde el duque describe desde peleas con William hasta su uso de drogas.

Incluso, recientemente Meghan publicó un video donde aparece “bailando twerking” en la sala de maternidad antes de dar a luz a su hija Lilibet, lo que fue percibido como poco respetuoso por sectores tradicionales del Reino Unido.

No obstante, esta acción de los duques no ha sido confirmada y todo ello se mantiene en mera especulacion. Pero si leemos entre líneas, este movimiento parece una jugada pensada de Harry y Meghan no solo para conservar opciones abiertas para un posible regreso, sino también como un guiño cargado de nostalgia, estrategia y ambición.