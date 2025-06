Revelan que el príncipe Harry y Meghan Markle fueron excluidos de todos los planes relacionados con la Familia Real

A pesar de que el príncipe Harry y Meghan Markle han construido una nueva vida en California desde que dejaron sus funciones reales en 2020, su desconexión con la Familia Real Británica parece haberse profundizado de forma irreversible, de acuerdo con información de la prensa estadounidense.

Según lo que publicó la revista People, los duques de Sussex han sido completamente excluidos de todos los planes relacionados con la realeza británica. La brecha, que se remonta a cinco años atrás, ahora se percibe como prácticamente irreversible.

¿Por qué Harry y Meghan han sido excluidos de los temas reales?

Desde Montecito, Harry y Meghan saben lo que ocurre en Reino Unido, pero no reciben información directa ni son considerados en decisiones importantes de la Familia Real, según fuentes cercanas citadas por la misma publicación. “Están al tanto de todo lo que sucede en Inglaterra, pero se les excluye de los detalles; claramente no hay confianza”, indican.

Harry Meghan no serían tomados en cuenta para ningún tema referente a la Familia Real

También, las mismas fuentes aseguran que mientras Meghan estaría enfocada en el futuro, el príncipe Harry todavía sigue vinculado emocionalmente con su familia y el pasado que compartieron. Y que si bien ella desea verlo liberado del peso del pasado, también lo acompaña en su lucha interna por reconciliar su amor por su familia a pesar del rechazo.

Esta situación es especialmente delicada entre Harry y su padre, el rey Carlos III. A pesar de que el monarca está bajo tratamiento contra el cáncer, la comunicación entre padre e hijo parece casi nula. Incluso, el duque de Sussex reveló en mayo pasado, en una entrevista a la BBC, que no sabía cuánto tiempo le quedaba a su padre y que este no le ha hablado.

El príncipe Harry habría considerado cambiar de apellido

Por otro lado, este distanciamiento del pelirrojo royal con la Familia Real solo parece hacerse más grande, ya que, incluso, Harry habría contemplado cambiar su apellido al de su madre, Spencer, de acuerdo con lo que reveló The Mirror hace unos días. Sin embargo, fue disuadido por su tío, Charles Spencer, quien le habría advertido sobre las complicaciones legales que ello implicaría, especialmente en sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

El príncipe Harry habría considerado cambiar su apellido al de su madre, Spencer, aunque fue persuadido por su tío, Charles Spencer, de no hacerlo

Mientras que los Windsor tampoco parecen querer una reconciliación con los Sussex. El príncipe William mantiene su distancia y no muestra señales de ceder. En tanto que los asesores más cercanos al rey Carlos, como Clive Alderton, tampoco estarían de acuerdo en que se diera un acercamiento con el duque, de acuerdo con lo que contó Valentine Low, autor del próximo libro Power and the Palace.

Así, en medio de esta dolorosa desconexión entre padre e hijo, el tiempo corre, y con la salud del rey como un factor delicado, el riesgo de que esta distancia se vuelva definitiva es cada vez mayor.