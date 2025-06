Meghan Markle compartió un íntimo recuerdo con el príncipe Harry que demostró su nivel de conexión

La felicidad del príncipe Harry y Meghan Markle se completó con la llegada de Lilibet Diana, la hija que tuvieron después de una dolorosa pérdida. Es por esto que el parto habría sido muy especial para los dos, sobre todo porque se mantuvieron unidos en todo momento y hasta les dio tiempo de inmortalizar un recuerdo que pone en evidencia lo innegablemente unidos que son los duques de Sussex.

El video de Meghan Markle y el príncipe Harry que comprobó la complicidad que los une

Tras develar por primera vez el rostro de su hija Lilibet, la fundadora de As Ever se tomó el tiempo de revivir cómo fueron los instantes previos a entrar en labor de parto hace exactamente cuatro años. Así lo hizo con un video en el que Meghan Markle aparece bailando junto al príncipe Harry, quien no se despegó de ella ni un momento y la apoyó en todo este proceso para traer a su bebé al mundo.

“Hoy hace cuatro años, también pasó esto. Nuestros dos hijos tenían apenas unas semanas de diferencia entre sus fechas de parto... así que, cuando la comida picante, todas esas caminatas y la acupuntura no funcionaron, ¡solo quedaba una cosa por hacer!”, se lee en la descripción.

Así celebraron el príncipe Harry y Meghan Markle los 4 años de Lilibet

Pese a que los duques de Sussex han sido claros en sus intenciones de mantener alejados a sus hijos de los reflectores, con frecuencia aprovechan las fechas especiales para compartir públicamente algunos de sus mejores recuerdos como familia. El cumpleaños de la princesa Lilibet no fue diferente, y Meghan Markle quiso dedicarle un amoroso mensaje a la pequeña.

Meghan compartió con sus seguidores de Instagram una mirada muy íntima sobre su relación con su hija @meghan

A través de un post hecho en su cuenta de Instagram, la actriz de Suits subió una imagen inédita que comparó cuánto han cambiado desde el primer recuerdo que construyeron juntas. Adicionalmente, rescató una fotografía del príncipe Harry cargando a la bebé y otra en donde padre e hija aparecen corriendo alegres, demostrando que ambos disfrutan al máximo de la paternidad, así como de la familia que decidieron construir alejados de la corona británica.