Jenna Ortega y sus uñas beige durante la premiere de “Wednesday”, que arrasarán todo el 2025

Jenna Ortega se robó las miradas esta tarde durante la premiere de la segunda temporada de Wednesday, en Londres.

La joven apostó por un look muy neutro en tonos crema dejando de lado el clásico oscuro de su personaje pero sin restar el toque gótico característico de la hija mayor de los Addams.

Su vestuario estuvo conformado por un vestido entallado con inspiración de sirena, una pieza que llamó la atención pero que no habría sido lo mismo sin un detalle, que en apariencia resulta mínimo, pero que terminó por coronar el look.

Este manicure, que ya se venía posicionando como el favorito de muchas, es una de las tendencias del año : las uñas beige.

¿Por qué las uñas beige están causando sensación?

Las uñas beige se han convertido en sinónimo de estilo, pulcritud y elegancia. Aquellas personas que no son muy predilectas del nail art sobre cargado, están en la búsqueda constante de colores que las ayuden a lucir manicures sofisticados. Las uñas beige permiten esto, además son el color perfecto para acompañar el atuendo de cualquier evento, combinan con todo y aportan tanto luz como limpieza a las manos. Jenna Ortega lo demostró esta tarde, apostando por un tono neutro con subtonalidad cálida que se integró de forma perfecta con el tono de su piel creando un efecto clean pero en su versión goth.

Cómo lograr las uñas de Jenna Ortega

Si estás pensando en unirte a las amantes de este color y apostar por unas uñas como las de la actriz deberás tener lo siguiente en consideración.

Las uñas beige de Jenna Ortega, serán tendencia durante este año y así las lució en la premiere de la segunda temporada de “Wednesday” . John Phillips/Getty Images

Uñas beige cremoso

En notas pasadas ya te habíamos platicado sobre los tonos que las uñas beige estarían poniendo en tendencia y el beige cremoso es uno de ellos. Este color, sin decoraciones te permitirá lucir unas uñas muy elegantes, en tu visita al nail bar recuerda pedir colores con subtonos cálidos.

Uñas almendra

Esta forma no solo es la favorita de muchas chicas, es tu aliada para estilizar dedos y hacer tu mano visiblemente más delicada y femenina.

Uñas acabado glossy

Aplicar este efecto pulido a las uñas hará que tus manos luzcan brillantes pero de forma discreta.

Jenna Ortega acaba de catapultar a las uñas beige como el manicure que todas queremos llevar. Su elección no sólo acertó para complementar su atuendo, sino refirmó que es una de las reinas de las tendencias.