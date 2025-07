Bella Hadid reinventa el vestido boho con cowboy boots, el look soñado del verano

Bella Hadid lo vuelve a hacer y es que la modelo nos tiene acostumbradas a verla elevar piezas de todos los estilos a atuendos dignos de pasarela (y de paso a influenciarnos para recrear sus looks).

En esta ocasión, Hadid capturó la mirada de propios y extraños, mientras caminaba por un parque en Los Ángeles, al combinar un vestido boho color blanco con detalles de encaje en el torso el cual acompañó de un par de botas vaqueras en tono café oscuro, las cuales no solo acompañaron de forma perfecta el atuendo, sino que acaban de desbloquear una necesidad en las chicas, e inaugurar una nueva tendencia.

Esta mezcla, que al principio podría ser considerada como un contraste muy curioso, la realidad es que da como resultado un estilo encantador que no solo se ve elegante, también aporta feminidad y mucha frescura, el atuendo ideal para el verano.

¿Cómo replicar el look de Bella?

La clave está en elegir un vestido ligero, apuesta por telas como algodón o lino que contengan bordados o encajes y que tenga corte tipo camisón, la elección de esta pieza será clave para lograr un atuendo impecable. El segundo protagonista de un look como este son la botas, puedes apostar por tonos neutros o las clásicas en colores cafés. Si eres del team que aún no se anima a lucir unas botas vaqueras, puedes sustituirlas por unas botas leñadoras, no le dará el impacto icónico a tu look, pero no romperán por completo la armonía del atuendo.

Bella Hadid apuesta por el uso de botas no sólo vaqueras elevando sus looks. Ricky Vigil M/GC Images

Los accesorios son otro elemento vital e importante, Bella apostó por complementar el look con unos lentes de sol con micas amarillas, un bolso de piel color café y joyería minimalista en color oro, busca por replicar esta fórmula para que tu atuendo se vea refinado y fresco.

Y finalmente, apuesta por un maquillaje natural y un peinado de pelo suelto, esto ayudará a que el aura del aire bohemio se alinee de forma natural con el vestido.

¿Por qué la combinación boho cow funciona?

La clave de un atuendo como este radica en el equilibrio, el estilo boho se caracteriza por ser muy relajado y con texturas fluidas creando un contraste sólido con las botas vaqueras que no solo le dan dimensión, sino también fuerza, creando un atuendo ideal para chicas con carácter y protagonismo, así como Bella. Ella logra además un contraste muy interesante, dando como resultado un look romántico, femenino y relajado.

Bella Hadid ha adoptado elementos del estilo cowboy para crear looks icónicos Getty Images

Este tipo de atuendos, además de ser visualmente bellos, son altamente funcionales: perfectos para días cálidos y calurosos, así como para eventos en campo o del día a día.

Una vez más Bella Hadid nos demuestra que el sentirse y verse cómoda no está peleado con perder el estilo y glamour. Este look boho con botas vaqueras son la prueba que necesitábamos para comenzar a mezclar prendas y estilos que tienen el potencial de crear outfits de impacto.