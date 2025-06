Revelan que el príncipe Harry estaría pensando en cambiarse el apellido: este sería su nuevo nombre

Oficialmente, el príncipe Harry firmó su renuncia a la Familia Real en el año 2020. Sin embargo, existen diversas variables que siguen conectando al benjamín con sus orígenes, por ejemplo el nombre y el título con el que se le sigue distinguiendo, ya que, a pesar de ya no representar a la Corona, el esposo de Meghan Markle sigue identificándose como “duque de Sussex”. Sin embargo, parece ser que eso podría estar por cambiar.

De acuerdo con un informe del diario británico The Mirror, el príncipe Harry estaría pensando en cambiarse el apellido, por lo que recientemente se acercó a su tío materno, Charles Spencer, para pedirle un consejo y cambiar su registro.

Hasta el momento no se sabe más acerca de la consulta que el duque le hizo al hermano de la princesa Diana; sin embargo, podríamos suponer que el nuevo nombre del príncipe pasaría a ser: Harry Spencer, en honor a su difunta madre.

Charles Spencer habría sido consultado sobre el posible cambio de apellido del príncipe Harry @charles.earl.spencer/ Getty

¿Cuál es el apellido actual del príncipe Harry?

Al pertenecer a la Familia Real británica, el príncipe Harry no usa un apellido salvo que sea necesario, en cuyo caso este sería Mountbatten-Windsor. Sin embargo, en su carrera militar, el príncipe usó como apellido Gales.

Por lo tanto, actualmente el nombre completo del hijo menor de Carlos III es: Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor.

Asimismo, cabe mencionar que, al renunciar a su rol dentro de la Familia Real en 2020, oficialmente, el príncipe Harry perdió su tratamiento de “Su Alteza Real (SAR)”; sin embargo, por protocolo, sigue manteniendo ese nombramiento, por lo que oficialmente el benjamín también puede ser llamado: Su Alteza Real el príncipe Harry, duque de Sussex.

El príncipe Harry sigue conservando su título real Getty Images

¿Qué pasaría con el apellido de Meghan Markle si el príncipe Harry se cambia de nombre?

Actualmente, se tiene entendido que Meghan renunció a su apellido Markle para asociarse con el apellido “Sussex”. Así lo declaró ella misma en su nuevo programa de Netflix “With Love, Meghan”.

Fue ante su amiga Mindy Kaling que Meghan recordó que su apellido era Sussex, no Markle. “La gente no creería que Meghan Markle comió en Jack in the Box”, dijo la actriz de The Office durante el segundo capítulo del contenido, a lo que la esposa del príncipe Harry contestó: “Es muy gracioso que sigas diciendo Meghan Markle. Ahora sabes que soy Sussex”.

Asimismo, la exmiembro de la realeza reveló en una entrevista a la revista People, que sentía que ser la duquesa de Sussex era “significativo”, a pesar de haber visitado el condado inglés solo una vez.

A pesar de que Meghan pueda ser llamada aún “duquesa de Sussex” no se supone que pueda usar ese nombre con fines comerciales, señala The Mirror. La misma fuente señala que es posible que, tras el posible cambio de apellido del príncipe Harry, el de su esposa también cambiaría.