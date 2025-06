Meghan Markle reveló qué le preocupa sobre el futuro de Lilibet y la mamá de Beyoncé le dio un especial consejo

Uno de los temas que más interés han despertado en Meghan Markle durante los últimos años es la maternidad y el cómo combinar esta faceta con sus aspiraciones profesionales. Esta inquietud incluye también algunos ideales del futuro de sus hijos, sobre todo el de la princesa Lilibet Diana, un tema del que la duquesa de Sussex se animó a hablar con la mamá de Beyoncé y recibió a cambio un consejo invaluable.

Meghan Markle confesó que quiere trabajar con Lilibet, igual que Beyoncé y su mamá

Durante un nuevo episodio de su propio podcast, Confessions of a Female Founder, Meghan Markle conversó con Tina Knowles, quien junto a su hija construyó un legado en la industria de la belleza. Esta fusión acaparó la atención de la actriz, quien admitió que con frecuencia se pregunta si Lilibet y ella tendrán la oportunidad de trabajar juntas, y si esto de alguna manera podría poner en peligro su cercanía.

Al respecto, la mamá de Beyoncé (de quien los duques de Sussex son grandes fanáticos), aseguró que el compartir metas profesionales madre e hija es maravilloso, pero también implica el tener desacuerdos y saber cuándo hay que ceder. “A veces hay dificultades, siempre habrá desacuerdos, ya sea de tu parte o de la de tu hija. Así que en esos casos soy la que siempre cede, he sido así desde pequeña. Si mis hijos se enfadan conmigo, no lo soporto”, refirió la matriarca de la familia Knowles.

Las sorpresivas revelaciones de Tina Knowles y Meghan Markle

Otro tópico que ambas empresarias abordaron, fue referente a las dificultades que han tenido al frente de sus negocios y cómo lo han sobrellevado. Al respecto, Meghan Markle le contó a Tina Knowles que ha llorado muchas veces por no creerse suficiente para seguir adelante, y esto fue lo que recién le pasó con todas las controversias que hubo con el lanzamiento de As Ever, su marca de estilo de vida.

“El público puede ver todas las cosas llamativas y el producto, pero también hay momentos detrás de escena. ¡No saben cuántas lágrimas he derramado!”, señaló la esposa del príncipe Harry, quien anteriormente fue señalada por copiar el concepto de Gwyneth Paltrow y por tener problemas en el registro de propiedad.

Por su parte, la mamá de Beyoncé explicó que su mejor estrategia es tomar acción ante las adversidades, una habilidad que habría adquirido en los 80, cuando era dueña de un salón de belleza y tuvo que aprender a liderar a un equipo.