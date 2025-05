La técnica infalible para rejuvenecer el rostro al instante con solo un producto

Además de los buenos hábitos y una rutina de skincare completa para cuidar la piel, otra de las alternativas para lucir impecable es el uso de ciertos trucos de maquillaje antiedad que ayuden a disimular las imperfecciones. Uno de los más funcionales consiste en recurrir al blush como una herramienta para conseguir una apariencia mucho revitalizada que reduce años.

¿Cómo aplicar el blush para rejuvenecer el rostro? 3 pasos para un maquillaje antiedad

1. Aporta color en los puntos más altos de tu cutis. El punto clave para conseguir que el rubor se vea jovial, radica en priorizar la parte de los ojos y la sien, pues aquí es donde se necesita del lifting blush, un efecto que estiliza la cara y afina las facciones, lo que a su vez disimula la edad de manera sutil pero efectiva.

Para potenciar los resultados, aplica un poco de producto en la zona de la nariz.

Aplicar el rubor en la parte alta del rostro ayuda a crear un efecto lifting rejuvenecedor Instagram

2. Usa fórmulas en crema o líquidas. Las pieles glowy están entre las tendencias de belleza más fuertes para verano 2025 y los blushes no se quedan atrás como los aliados predilectos para conseguir esta apariencia jugosa. Precisamente gracias a la popularidad que han adquirido estas fórmulas, es posible que encuentres los colores de rubor predilectos para tu subtono de piel (y que son ideales para mujeres +40).

Apuesta por rubores que tengan una textura maleable, pues esto evitará que se resalten las líneas de expresión, otorgando así una imagen tersa y rejuvenecida.

3. Difumina hacia arriba y elimina plastas. Retomando la técnica del lifting con maquillaje, es indispensable que la distribución del blush sea impecable. Esto implica que a la hora difuminar el rubor se haga con movimientos hacia arriba, para así crear una ilusión visual más alargada.

Difuminar correctamente el rubor es esencial para un maquillaje antiedad Instagram @haileybieber

Algo que no debes perder de vista, son las plastas de maquillaje, ya que esto no solo podría propiciar que se endurezcan las facciones, sino que corres el riesgo de que tu beauty look parezca descuidado.