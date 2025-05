Ni Meghan Markle ni Letizia Ortiz: esta fue la royal que copió el estilo de Kate Middleton

El estilo de Kate Middleton ha sido comparado en varias ocasiones con el de otras mujeres de la realeza como Letizia Ortiz y Meghan Markle. Sin embargo, esta vez es otra royal la que se ha inspirado en la princesa de Gales para sus looks: Beatriz de York.

De manera inesperada, la hija mayor del príncipe Andrés lució un vestido que era igual al que Kate vistió hace unos días. Se trata de un vestido dos piezas de la firma británica Self-Portrait. y fue la futura reina de Inglaterra la primera en lucirlo este mes, el pasado 8 de mayo, durante un emotivo evento musical por el 80.º aniversario del Día de la Victoria en Europa (VE Day), celebrado en Horse Guards Parade.

Kate Middleton con un vestido blanco de la firma británica Self-Portrait durante las celebraciones por el Día de la Victoria (V-Day) Getty Images

Para la ocasión, la princesa de Gales eligió el vestido en su versión blanca: una blusa tipo blazer unida a una falda plisada en crepé que aporta movimiento y gracia. El look, estructurado y fluido al mismo tiempo, fue completado por Kate con salones nude y pendientes de perlas.

La princesa Beatriz llevó el mismo vestido que Kate Middleton

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, solo una semana después, la princesa Beatriz de York llevara exactamente el mismo vestido de Kate, pero en color negro. Fue el pasado 15 de mayo, en la gala de los FEVO Sport Industry Awards en Londres, en donde Beatriz sorprendió al aparecer con la misma silueta que su prima política, aunque adaptada a su estilo más vanguardista.

El negro resaltaba su figura y aportaba un aire más urbano y chic, ideal para esta entrega de premios en la ciudad. Acompañó el conjunto con unos tacones sling-back de la marca Atana y un bolso de Aspinal of London, según detalla People, así como un peinado suelto y ondas suaves que le aportaban un toque sobrio y elegante.

Beatriz de York lució el mismo vestido que Kate Middleton usó hace unos días, pero en color negro Getty Images

Aunque cabe resaltar que Beatriz de York no es la primera de los Windsor en copiarle looks a Kate, pues recordemos que la duquesa Sofía de Edimburgo también se ha inspirado en el armario de Middleton para sus looks en los últimos años. No obstante, sí llama la atención que las dos royals hayan lucido el mismo atuendo en tan corto tiempo.

Por último, más allá de que ello se trate de una coincidencia, inspiraciónn u homenaje, este curioso “duelo” fashionista entre Kate y Beatriz deja en claro que el estilo de la princesa de Gales sigue marcando tendencia dentro y fuera de palacio.