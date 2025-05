Este es el poderoso motivo por el que Meghan Markle y el príncipe Harry no perderían sus títulos reales

Luego de que saliera a la luz que Meghan Markle utilizó el tratamiento de “Su Alteza Real” (HRH) en una nota personal para un regalo dirigida a una amiga, el debate sobre los títulos reales del duque y la duquesa de Sussex ha resurgido con fuerza.

Sin embargo, más allá de la controversia mediática, existe una razón legal de peso por la cual ni el rey Carlos III ni ningún futuro monarca pueden despojar unilateralmente al príncipe Harry y a su mujer de sus títulos nobiliarios.

Recordemos que aunque la pareja renunció a sus funciones como miembros activos de la Familia Real en 2020, conservaron los títulos de duques, otorgados por la reina Isabel II en 2018. Aunque se llegó a un acuerdo en el que se estipulaba que no podían usarlos para fines comerciales ni proyectos empresariales.

Hace unos días, trascendió que Meghan Markle usó el título de Alteza Real en un regalo para una amiga suya YouTube Jamie Kern Lima

Por ello es que este gesto de la exactriz estadounidense ha generado una gran polémica, ya que muchos ven esta acción como un rompimiento al acuerdo de no usar sus títulos. Sin embargo, el entorno cercano a Markle minimizó este asunto alegando que, al ser del ámbito privado y no con fines comerciales, no habría recurrido a ningún tipo de incumplimiento.

¿Harry y Meghan pueden dejar de ser duques de Sussex?

Esta controversia generó que muchos sugirieran que a la pareja se le debería quitar su título de duques de Sussex. No obstante, la remoción de un ducado no es una decisión que el monarca de Inglaterra pueda tomar por sí solo; requiere la aprobación del Parlamento británico mediante una legislación específica.

Mientras que el tratamiento de Alteza Real sería un poco más fácil de quitar, según lo que recoge el sitio web de The Honourable Society of the Middle Temple del profesor Graham Zellick, profesor de derecho público y juez del tribunal.

“Actualmente, los Sussex (como el príncipe Andrés, duque de York) han acordado no usar el apelativo mientras hayan abandonado sus deberes reales, pero es evidente que el rey podría retirarlo, una decisión que no sería susceptible de revisión judicial”, escribió.

Se necesitaría la aprobación del parlamento para retirarles los títulos de duques de Sussex a Harry y Meghan

En cuanto al título de “príncipe”, Harry lo posee por derecho de nacimiento como hijo del rey Carlos III. Este título es inherente y, en general, no se revoca, incluso si el individuo se aleja de sus deberes reales. Por lo tanto, independientemente de su estatus actual dentro de la Familia Real, Harry continúa siendo príncipe por nacimiento.

Además, según expertos, el rey Carlos ha optado por no retirar los títulos a la polémica pareja, buscando mantener una relación con su hijo y evitar tensiones adicionales dentro de la familia. Por lo que, eliminar sus títulos podría dificultar aún más cualquier intento de reconciliación en el futuro.

Por otro lado, también se especula que el príncipe William podría quitarles sus títulos a Harry y Meghan cuando ascienda al trono. Aunque, la realidad es que cualquier intento de revocar los títulos de los Sussez enfrentaría obstáculos legales significativos. La monarquía británica opera dentro de un marco constitucional que limita el poder del soberano en asuntos como este.