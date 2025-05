Aseguran que el príncipe William retiraría a Meghan Markle y al príncipe Harry sus títulos reales cuando sea rey

Nueva información sugiere que el príncipe William podría retirar los títulos de Su Alteza Real (HRH por sus siglas en inglés) a Meghan Markle y al príncipe Harry cuando asuma el trono británico. Una noticia que se da a pocos días de que saliera a la luz que la duquesa de Sussex envío un regalo usando este tratamiento real.

Según lo publicado por el Daily Beast hace unos días, presuntas fuentes cercanas al príncipe de Gales sugieren que ello tendría que ver con el hecho de que Meghan volvió a usar dicho título real, pese a haber acordado en la cumbre de Sandringham no hacerlo, la cual se dio cuando la pareja Sussex decidió retirarse de la Familia Real Británica, en 2020.

¿El príncipe William puede quitarles el título de Su Alteza Real a Harry y Meghan?

De acuerdo con lo que cita el medio estadounidense, el hecho que reavivó este conflicto fue un gesto que muchos interpretaron como un desafío directo a la monarquía: Markle envió una canasta de regalo con mermelada de fresa a la empresaria Jamie Kern Lima, junto con una nota que decía: “Con los saludos de HRH The Duchess of Sussex”.

Meghan Markle usó el título de Su Alteza Real al enviar un regalo a una amiga cercana YouTube Jamie Kern Lima

Y si bien el entorno cercano de la exactriz de Suits minimizó este gesto, ya que argumenta que no hubo uso comercial del título y que, por lo tanto, su uso es legítimo, un ex cortesano citado por el Daily Beast lo desmiente tajantemente: “El acuerdo de Sandringham dejó claro que habían aceptado no usar los títulos HRH en ningún caso”.

Esta decisión marcaría un punto de inflexión en la relación de los hermanos ya que, según afirmó la misma fuente, William “detesta y desprecia a Harry y Meghan con toda su alma” y los considera una amenaza para los valores de la Familia Real Británica ya que consideraría los duques de Sussex estarían “utilizando su estatus real como carta de presentación”.

Sin embargo, lo que más sorprende no es solo el uso del título, sino la aparente indiferencia del rey Carlos III sobre este tema. “Carlos ha perdido completamente el control”, según indicó un presunto amigo cercano a William a la misma publicación, señalando que el monarca actual “no tiene intención de enfrentarse al problema” y que esto solo refuerza el deseo de su hijo de actuar una vez se convierta en rey.

El príncipe William buscaría la manera de que Harry y Meghan se les retire el título de Su Alteza Real Especial

No obstante, el heredero al trono británico encontraría una vía de quitarles los títulos a los duques de Sussex. “No hay manera de que el rey William soporte esto. Los títulos simplemente serán removidos cuando él sea rey. Se encontrará una manera”, de acuerdo con la citada fuente.

Por otro lado, hasta ahora solo el divorcio ha sido causal de pérdida del título de Alteza Real, como sucedió con Lady Di y Sarah Ferguson cuando se divorciaron de Carlos y el príncipe Andrés, respectivamente. Sin embargo, ahora parece ser que la posibilidad de eliminarlo estaría en manos del futuro rey de Inglaterra.