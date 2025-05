5 errores en el maquillaje que aumentan la edad y cómo solucionarlos en minutos

Un beauty look ideal no tiene que ser perfecto, basta con que se acople a las necesidades de la piel y el estilo de vida. No obstante, en la búsqueda de las técnicas perfectas, existe el riesgo de caer en equivocaciones que no solo opacan el resultado final, sino que hacen parecer que una mujer es mucho más grande de su verdadera edad.

¡Evítalos! 5 errores en el maquillaje diario que aumentan años en las mujeres

1. Cejas demasiado pronunciadas. Darle una forma correcta a las cejas es indispensable para no aumentarse años (desde los 40 y a cualquier edad). Esto debido a que ayudan a enmarcar el rostro, de modo que un grosor o dirección mal ejecutada puede endurecer las facciones al instante. Lo mejor es que la forma y el color de las cejas sean acorde a las facciones y color de pelo.

2. Base de maquillaje incompatible. Una equivocación frecuente en las rutinas de makeup, es el uso de productos que no son funcionales con el tipo de piel. Esto debido a que sus fórmulas no están pensadas para cubrir ciertas necesidades y, en consecuencia, no hacen su trabajo como deberían.

Para evitar esto, identifica qué tipo de piel tienes. Una vez teniendo esta información, escoge la base adecuada. Además de que se verá mucho mejor, evitará futuros problemas con la dermis del rostro.

Aplicar productos que no son compatibles con la piel es un error de makeup que aumenta años Getty Archivo

3. Exceso de polvos. Aunque los productos en polvo son ideales para sellar el maquillaje y matificar la piel, cuando se usan en exceso pasan a producir una imagen “acartonada”, que se refiere a la piel apagada. Utilízalos únicamente cuando lo consideres necesario (ya sea porque quieres que dure todo el día o para corregir algún desperfecto), pero en general trata de que no parezcan una plasta sobre la cara.

4. Tono de rubor y labial incorrecto. A veces, debido a la inmensidad de colores y tonos de rubores y pintalabios que hay disponibles, puede ser difícil dar con uno que realmente sea compatible. Sin embargo, esto representa una equivocación que puede arruinar todo el beauty look.

Un truco es revisar de qué subtono es tu piel y consultar cuáles son las gamas que mejor te van. Así te darás una idea del rango que te puede favorecer.

Usar labial con tonos que no son compatibles genera la ilusión de mayor edad Getty Archivo

5. Delineados muy gruesos. Al igual que con las cejas mal delineadas o maquilladas en exceso, los delineados de ojos muy pronunciados generan un efecto de “endurecer” las facciones. Esto significa que las líneas de expresión y demás imperfecciones se verán mucho más profundas, lo que a su vez da la sensación óptica de tener más edad de la verdadera.