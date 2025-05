La decisión de Carlos III que habría molestado al príncipe William y podría afectar a toda la Familia Real

Además de las controversias por el matrimonio de Harry y Meghan Markle, existen otros asuntos que atentan contra la imagen de la corona británica y han provocado que surjan desacuerdos entre sus integrantes. Es el caso de lo que estaría pasando con el príncipe William y Carlos III, quienes desde la visión de un experto, tienen opiniones contrarias respecto al futuro de Andrés de York.

El conflicto entre Carlos III y el príncipe William que involucra al duque de York

Como sucesor directo al trono, el príncipe William ya está preparándose para sus funciones reales, sin embargo, las decisiones de mayor peso siguen recayendo en Carlos III. Fue así como el rey decidió que el príncipe Andrés, su hermano, podría regresar de a poco a las actividades familiares de a poco, sin importar que ya no ostente un título real, una decisión que supuestamente no recibió el respaldo de su heredero.

El príncipe William estaría en desacuerdo con las decisiones que Carlos III tomó sobre Andrés de York Getty Archivo

De acuerdo con información de The Mirror, esta sería una de las razones por las que los príncipes de Gales no se habrían presentado en las celebraciones de Pascua, demostrando así que no pretenden contribuir a reconstruir el prestigio del duque de York. “William no tiene tiempo para su tío. Esta Pascua se trataba de pasar tiempo con su propia familia, pero prefiere situaciones en las que no tenga que pasar tiempo con él”.

¿Cuáles son los mayores escándalos del príncipe Andrés?

La trayectoria del tercer hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo, incluye numerosas polémicas que pusieron en la mira su comportamiento. Algunas de las acusaciones que recaen en Andrés de York incluyen acusaciones de abuso sexual, cercanía con Jeffrey Epstein y nexos con espías chinos, por los cuales perdió sus títulos en 2022; y para 2024, Carlos III le retiró el sueldo que recibía por parte de la realeza.