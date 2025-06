¿Qué pensaban las hermanas de Lady Di sobre Meghan Markle? Esto reveló un experto

Desde el inicio de su relación con el príncipe Harry, Meghan Markle fue motivo de comparaciones con Lady Di. Incluso, el propio duque de Sussex llegó a reconocer que su esposa le recuerda a su madre.

Sin embargo, nueva información revelada por un experto en realeza sugiere que las hermanas de Diana, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes, no veían en Meghan parecido alguno con la fallecida princesa.

Las hermanas de Lady Di consideraban que Meghan Markle no encajaría con la Familia Real

De acuerdo con el libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, del biógrafo Tom Bower, el pelirrojo royal tenía la esperanza de que sus tías maternas encontraran similitudes entre su prometida y su madre.

Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes conocieron a Meghan Markle a finales de 2017, meses antes de la boda de Harry y Meghan Getty Images

Según el autor, “Harry asumía que la familia y los amigos de Diana verían en Meghan una versión moderna de Diana. Ambas, decía él, compartían los mismos problemas”. Sin embargo, Bower asegura en su obra que al ver que sus tías no tenían la misma opinión, el duque de Sussex se habría “decepcionado”.

En el libro, además, se señala que Lady Sarah y Lady Jane no solo no vieron esos paralelismos, sino que también expresaron dudas sobre si la exactriz de Suits podría encajar en el entorno real. “Nadie estaba de acuerdo en que su vulnerable madre tuviera algo en común con su novia. Más incómodo para él, pensaban que Meghan no encajaría en la Familia Real”, según lo que relató Bower.

¿Por qué el príncipe Harry dice que Meghan Markle y Lady Di se parecen?

El príncipe Harry ha llegado a señalar que Meghan Markle comparte varios aspectos de la personalidad de Lady Di Getty Archivo

Contrario a la dura opinión de sus tías, Harry continúa convencido de que su esposa refleja el espíritu de Lady Di. “Mucho de lo que Meghan es y cómo es, se parece tanto a mi madre. Tiene la misma compasión, la misma empatía, la misma confianza. Tiene esa calidez”, según lo que dijo el duque en la serie documental de Netflix de 2022.

En paralelo, en los últimos años, Meghan ha enfrentado críticas por parte de la prensa y algunos comentaristas, ya que varios de ellos aseguran que la duquesa de Sussex no solo buscaría parecerse a la princesa Diana, sino que estaría obsesionada con ella.

Por otro lado, esta revelación arroja luz sobre cómo era la relación entre Meghan y los allegados a Diana, un aspecto que hasta ahora era desconocido y que, al parecer, no difiere mucho de lo que opinarían los Windsor de la duquesa.