Esto es lo que tendría que haber hecho el príncipe Harry para reconciliarse con la Familia Real, según una experta

Recientemente, el príncipe Harry concedió una entrevista a la BBC tras perder su apelación judicial tras la reducción de sus derechos de seguridad en el Reino Unido, y declaró al mundo sus intenciones de reconciliarse con la Familia Real; sin embargo, una experta asegura que esto no será posible, ya que, de haber querido hacer las paces, el duque de Sussex antes debió haber contratado a un “entrenador de conflictos o un meditador”.

Así lo aseguró Julie Cobalt, coach de conflictos, mediadora y formadora especializada en dinámica familiar, quien declaró a la revista Hello!: “Criticar públicamente a tu familia, especialmente en unas memorias, prácticamente garantiza una actitud defensiva y un mayor distanciamiento”.

La experta agregó que la reconexión requiere una conversación honesta, no una narración pública. “Si tu objetivo es sanar, involucrar al público complica el camino”, sentenció. Asimismo, aclaró que con sus declaraciones, el príncipe Harry corrió el riesgo de que sus palabras pudieran malinterpretarse. “Las fotos, titulares o citas fuera de contexto pueden agravar la situación”, precisó Cobalt.

El príncipe Harry concedió recientemente una explosiva entrevista ante la BBC YouTube BBC News

¿Cuáles han sido las consecuencias del distanciamiento entre el príncipe Harry y la Familia Real?

La gran brecha emocional entre el duque de Sussex y el resto de los Windsor se agravó a partir de 2020, año en el que Harry y Meghan anunciaron su renuncia a la Familia Real. Desde ese momento, los expertos y seguidores reales han podido ser testigos de las fuertes consecuencias del fenómeno popularmente conocido como “Megxit”.

De acuerdo con el diario británico The Express, la más evidente consecuencia del distanciamiento entre el príncipe Harry y la Familia Real es la falta de comunicación entre el rey y el duque, quien asegura que su padre “no contesta sus llamadas”. Esto a su vez ha provocado molestia en Harry, quien en su explosiva entrevista con la BBC amenazó a su padre con nunca volver a sus nietos, los príncipes Archie y Lilibet.

El príncipe Harry se mantiene alejado del rey Carlos III Getty Archivo

“No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad”, declaró Harry ante la periodista Nada Tawfik. Asimismo, agregó: “No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento”.

Otra fuerte consecuencia de la mudanza del príncipe Harry a Estados Unidos es su distanciamiento del príncipe William. De acuerdo con The Express, los hermanos no hablan desde hace años.

Por el momento, se dice que Carlos III y el príncipe de Gales se mantienen en un frente unido contra Harry mientras cumplen con sus deberes reales, según la fuente citada.