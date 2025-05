La poderosa razón por la que al príncipe Harry no le agradaría que Meghan Markle comparta fotos de sus hijos

Hace unos días, Meghan Markle publicó en Instagram tierno collage por su séptimo aniversario de bodas con el príncipe Harry, entre las cuales incluyó una imagen inédita de sus hijos, Archie y Lilibey. Algo que no le habría gustado al duque de Sussex, según informes de la prensa estadounidense.

¿Por qué el príncipe Harry no querría que Meghan publicara fotos de sus hijos?

En la imagen, se ve que Archie besa tiernamente la frente de su hermana Lilibet, mientras ambos posan frente a un árbol de Navidad. Pero, aunque para ella representa un momento de amor familiar, para el pelirrojo principe podría ser una exposición innecesaria que vulnera lo que más le importa: la seguridad de sus hijos

Según fuentes cercanas, citadas por Page Six, para Harry lo más importante es “proteger a sus hijos”. Por eso, la aparición de Archie y Lili en las redes sociales de Meghan le generaría descontento.

“Si no estuvieran en el tablero de fotos, ¿a alguien le interesaría?”, dijo una fuente al citado medio. Mientras que otra fuente señaló que esto no habría sido del agrado del príncipe. “Harry se preocupa por proteger a sus hijos, así que no creo que esté contento con esto”, indicó.

Meghan, por su parte, parece estar en una etapa más abierta de su maternidad. En su nuevo podcast, Confessions of a Female Founder, la duquesa ha hablado sin filtros sobre cómo la realidad de ser madre distó de sus expectativas iniciales. “Tenía toda una visión… y no fue como lo imaginé”, confesó.

A través de publicaciones recientes de su nueva marca As Ever, la exactriz de Suits ha mostrado cómo han crecido sus hijos, aunque nunca ha dejado ver el rostro de ninguno de ellos. En el Día de la Madre, publicó una tierna imagen de Archie y Lilibet escalando sobre ella —una escena que describió como “mama mountain”— mostrando un lado más espontáneo de su vida familiar.

Sin embargo, la contradicción está ahí, latente: mientras Meghan comparte con el mundo imágenes de su maternidad, Harry continúa viviendo con la sombra del trauma que marcó su infancia, tras perder a su madre en un trágico accidente mediático.

Por ello, parece ser que el exponer a sus hijos a un mundo que él mismo ha tratado de dejar atrás pudiera sentirse como un paso hacia aquello que tanto ha intentado evitar en los últimos años: la intensa exposición pública.