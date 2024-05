Meghan Markle se sinceró sobre la maternidad, ¿qué dijo sobre su relación con los príncipes Archie y Lilibet?

Después de cuatro años de no haber participado en ninguna gira internacional, los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, emprendieron un viaje a Nigeria, un país con el cual la ex actriz tiene una fuerte conexión, pues según un examen de ADN al que se sometió en 2023, sus genes albergan un 43% de sangre nigeriana.

En dicha visita internacional, la cual se dio por concluida el pasado 12 de mayo, la duquesa se presentó en una conferencia sobre el liderazgo de mujeres, en la que estuvo acompañada por la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, Directora General de la Organización Mundial del Comercio; y en la cual se atrevió revelar detalles nunca antes mencionados sobre su labor como madre de los príncipes de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana.

Meghan Markle dio por concluidas sus actividades en Nigeria el pasado 12 de mayo Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F

Meghan Markle habla sobre cómo ha enfrentado la maternidad alejada del reino británico

Como nunca antes, la esposa del príncipe Harry se ha atrevido a contar más acerca de su labor como madre, revelando que para ella la maternidad ha sido “un sueño”, diciendo también que se siente muy afortunada por tener a dos hijos “sanos y habladores”.

Meghan Markle también se dijo orgullosa de sus “raíces nigerianas” Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F

Específicamente, refiriéndose a la pequeña princesa Lilibet, de dos años de edad, Meghan dijo:

“Nuestra hija es mucho, mucho más pequeña que ustedes. Está a punto de cumplir tres años. Hace unas semanas ella me miraba y simplemente veía el reflejo en mis ojos. Y ella me dijo, ‘mamá, me veo en ti”, dijo Markle emocionada, recalcando el sentido filosófico de la frase.

Sobre la misma anécdota con su hija, la ex actriz y ahora empresaria también mencionó: “Mi pequeña estaba hablando literalmente, de verdad. Pero me aferré a esas palabras de una manera muy diferente. Y pensé, ‘sí, me veo a ti y a mí, y tú nos ves a mí y a ti’. Pero cuando miro alrededor de esta habitación, también me veo a mí misma en todos ustedes”, agregó.

Meghan Markle asegura que “ama ser madre”

Meghan Markle aseguró que le encanta ser madre Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F

Durante la charla, se le preguntó a Meghan cómo hacía para sobrellevar su labor de maternidad con su carrera y ella respondió: “Me encanta ser madre”.

A su vez, la actriz recordó una curiosa anécdota que comparte al lado de una de sus mentoras: Bonnie Hammer, directora de NBCUniversal, quien en algún momento le contestó a Meghan a la pregunta “¿cómo encuentras el equilibrio entre ser madre y tu carrera profesional?” y diciéndole: “no lo encuentro, nunca encontrarás el equilibrio”.

Markle relató cómo en ese momento solo se dispuso a “sonreír”.

La duquesa concluyó diciendo que eso fue antes de casarse y que su vida diera un giro y agregó: “Fueron unas palabras que permanecieron conmigo durante mucho tiempo porque dices: ‘Bueno, ¿cómo puedes tener tanto éxito, ser madre, estar casada y encontrar el equilibrio?'. Desde mi punto de vista, lo que creo es que ese equilibrio va cambiando y lo que hace diez años estaba, ahora ha evolucionado”.