El príncipe Harry y Meghan Markle inician su gira por Nigeria con este emotivo discurso sobre la salud mental

Luego de su corta visita a Londres, el príncipe Harry ya se encuentra en Nigeria junto con su esposa Meghan Markle en donde han iniciado su gira con varios compromisos. Sin embargo, ha llamado la atención que en uno de estos actos, la pareja dio un emotivo discurso sobre la salud mental.

Procedentes del Reino Unido, los duques aterrizaron en la nación africana para acudir a diversos actos que tengan que ver con causas sociales y benéficas. Y fue precisamente en una de estas reuniones en las que el pelirrojo royal habló de la importancia de visibilizar este tema.

El conmovedor discurso del principe Harry sobre la salud mental

Unas horas después de haber llegado a Nigeria, Harry y Meghan comenzaron su agenda con una reunión con funcionarios y escolares de la Academia Wuse Lightway, la cual es apoyada por la pareja a través de la fundación Archewell, que fue creada por los mismos royals cuando se separaron de la Familia Real Británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su primer día de gira por Nigeria

Ahí, el príncipe Harry aprovechó para hablar con varios niños a cerca de la salud mental y de lo perdido que uno se puede llegar a sentir al perder a un ser querido y no saber a “dónde acudir o a quién”.

“No es ninguna vergüenza poder reconocer que uno tiene un mal día. Ustedes pueden tenerlo, ella puede tenerlo, yo puedo tenerlo. Es probable que todos y cada uno de nosotros lo tengamos en un día determinado”, aseguró.

También, el esposo de Meghan Markle sugirió que la salud mental se debe abordar ya que es algo con lo que todos vivimos aunque no lo veamos.

“Demasiadas personas no quieren hablar de ello porque es invisible, algo que está en tu mente y que no puedes ver.” señaló.

El príncipe Harry platicó con varios niños sobre la salud mental

“No es como una pierna rota, no es como una muñeca rota, es algo de lo que todavía estamos relativamente inseguros pero cada persona en esta sala, de la más joven a la más mayor, cada persona tiene salud mental”, indicó.

La fugaz visita de Meghan Markle al Reino Unido

Por otra parte, el pasado martes el hermano del príncipe William viajó en solitario a Londres para, al día siguiente, darse cita en la ceremonia por el décimo aniversario de los Juegos Invictus.

Meghan Markles estuvo por un breve tiempo en Londres antes de partir a Nigeria

Sin embargo, ahora ha trascendido entre la prensa británica que la duquesa de Sussex sí habría pisado tierras británicas, aunque lo hizo de manera breve para acompañar a su marido y poder partir juntos, desde el aeropuerto londinense de Heathrow, hacia Nigeria.