Se revela la millonaria cantidad que Meghan Markle pediría al príncipe Harry en caso de divorciarse

Fue a mediados del año pasado cuando comenzaron a sonar los rumores de una crisis matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle, lo que derivó que se generaran toda clase de rumores que apuntaban a una posible separación de la pareja.

En ese momento algunos medios, incluso, ya daban por hecho que no vivían juntos y que el pelirrojo royal había pedido asesoría legal para separarse, y entre tantos supuestos fue que también salieron a relucir las presuntas condiciones que la duquesa de Sussex habría impuesto a su marido para aceptarle firmar los papeles de divorcio.

Las exigentes condiciones que habría impuesto Meghan Markle para divorciarse de Harry

Así pues, en medio del escándalo que provocaron los rumores trascendió entre varios medios británicos que la exactriz de Suits puso una serie de condiciones para disolver el matrimonio, entre ellas la cantidad que recibiría si esto llegara a pasar.

Meghan Markle habría solicitado al príncipe Harry 80 millones de dólares para divorciarse Getty Images

Incluso, se decía que Meghan habría pedido la cuantiosa suma de 80 millones de dólares. Lo que suponemos que sería con la finalidad de asegurar su bienestar financiero y poder mantener los gastos personales que llevan tanto ella como sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

Y ya que hablamos de los pequeños de la familia Sussex, también la estadounidense habría solicitado la custodia total de ellos, además de ser ella la única encargada de su educación y crianza. Algo que, de llegar a darse, haría que tuvieran el menor vínculo posible con la corona británica.

Sin embargo, estos dos puntos no fueron lo único que Markle habría puesto sobre la mesa ya que también se dice que exigió mantener su título de duquesa.

Se dice que Meghan Markle también habría exigido la custodia de sus hijos Getty Images

Mientras que algunos medios manejaron la versión que el rey Carlos III estaría dispuesto a ayudar a Harry para que este pudiera conseguir la custodia legal de sus hijos, pese a las rencillas que el rey ha tenido con el pelirrojo príncipe.

El príncipe Harry viajará a Londres sin Meghan Markle

Por otro lado, el príncipe Harry visitará el Reino Unido la próxima semana con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus, aunque lo hará en solitario, lo que ha desatado cierta especulación de su relación.

El hecho de que su esposa no quiera acompañarle a este viaje puede deberse a que no desea reencontrarse con la Familia Real Británica, aunque también da para pensar que la pareja real no estaría pasando por su mejor momento como matrimonio. Algo que incluso algunos medios británicos llegaron a sugerir.