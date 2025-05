Aseguran que el príncipe William podría desterrar al príncipe Andrés cuando ascienda al trono

En los últimos años, el príncipe Andrés se ha convertido en un dolor de cabeza para la Familia Real Británica a raíz de sus vínculos con Jeffrey Epstein. Sin embargo, ahora, expertos en realeza sugieren que el golpe final para el duque de York vendría de su sobrino, el príncipe William.

El príncipe Andrés quedaría fuera de la vida pública para siempre

Según reveló la experta Hilary Fordwich a Fox News Digital, la relación entre William y su tío Andrés es “tensa y distante” desde hace años, y el príncipe de Gales guarda “un profundo resentimiento” hacia él.

Esta animosidad, lejos de ceder con el tiempo, parece haberse endurecido al grado de que Fordwich sostiene que cuando William ascienda al trono, hará “desaparecer” al duque de York de la vida pública “para siempre”.

Expertos en realeza sugieren que el príncipe William no permitiría que el príncipe Andrés regrese a la vida pública Getty Images

“Está decidido a proteger la imagen de la monarquía”, explicó. “el príncipe William se asegurará de que Andrés quede completamente excluido de la vida real, así como de todas las apariciones públicas”, recalcó.

Incluso Helena Chard, periodista especializada en temas reales, tiene la misma opinión, e incluso se atrevió a ir más allá: “William no solo no lo tolera, sino que nunca lo ha querido cerca, ni antes ni después del escándalo Epstein”, dijo a Fox News Digital

Por su parte, Jennie Bond, ex corresponsal de la BBC, coincide en que William y Kate están completamente alineados en su deseo de mantener a la monarquía relevante para las nuevas generaciones. “Ellos entienden que la confianza pública es clave para la supervivencia de la institución”, afirmó. “Y Andrés representa exactamente lo contrario: privilegio, deshonra y desconexión”, señaló a Closer Weekly.

Los escándalos del príncipe Andrés

Los escándalos provocaron que se le despojara al príncipe Andrés de sus títulos Archivo

A pesar de haber servido en la Marina Real y representado al Reino Unido en temas de comercio internacional, Andrés de York ha acumulado escándalos que incluyen amistades dudosas, cuestionadas ventas inmobiliarias y, sobre todo, su relación con Epstein y la acusación de Virginia Giuffre, con quien llegó a un millonario acuerdo extrajudicial.

Desde entonces, el duque ha sido marginado. Fue despojado de sus títulos militares, perdió todos sus patronazgos reales y no participa en actos públicos. No obstante, el hermano de Carlos III continúa viviendo en la lujosa Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor. Pero, según los expertos, ni ello le salvaría del aislamiento total que William planea imponerle cuando sea rey de Inglaterra.

En cualquier caso, los expertos en realeza auguran que el destierro definitivo del duque de York no será solo una cuestión familiar, sino también un mensaje claro del futuro rey: no hay lugar para quienes empañan la institución. Aunque viva aún bajo techo real, el príncipe Andrés ya no pertenece a la monarquía que William planea encabezar.