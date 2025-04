Revelan que Kate Middleton y el príncipe William no permitirían que el príncipe Andrés regrese a la vida pública

El nombre del príncipe Andrés ha estado bajo la polémica desde su aparición en la misa de Pascua en Windsor, junto a la Familia Real Británica. Sin embargo, algunos sugieren que Kate Middleton y el príncipe William no estarían de acuerdo con este regreso del duque de York a la esfera pública.

Según el experto real Phil Dampier, citado por The Sun, William es una de las principales fuerzas que se oponen a cualquier intento de reinserción de su tío en la vida pública. “No cree que pueda hacer un regreso”, afirmó, agregando que existe “bastante fricción” entre ambos.

La ausencia de Kate y William en esta misa no habría sido casual. Aunque se ha dicho que su decisión no estuvo directamente relacionada con Andrés, su retiro voluntario del escenario familiar en una fecha tan simbólica envía un poderoso mensaje.

Los príncipes de Gales no asistieron a la misa de Pascua en Windsor el pasado 27 de abril, a la cual sí asistió Andrés de York GETTY IMAGES

Mientras que Bronte Coy, colaboradora del programa Royal Exclusive, sugiere que no ve ninguna posibilidad de que el polémico príncipe vuelva a la vida pública. Una visión que, según afirma, es compartida no solo por los príncipes de Gales, sino también por otros miembros de la familia Windsor.

“Pero seguramente se ha acordado incluso con la Familia Feal, y me imagino que incluso con el príncipe Andrés a estas alturas, que se retire de sus funciones reales, pero que simplemente seguirá participando en eventos familiares”, apuntó.

Desde su caída en desgracia por los vínculos con Jeffrey Epstein y las acusaciones de abuso sexual de Virginia Giuffre, Andrés ha sido despojado de sus roles oficiales y ha quedado relegado a un espacio limitado a eventos estrictamente familiares. Algo que para Hugo Vickers, otro veterano comentarista real, habría provocado que el duque sea “el blanco de todos los chistes de los comediantes” y que su popularidad esté “por los suelos”.

El príncipe William, en choque con Carlos III por el futuro del príncipe Andrés

Algunos sugieren que Carlos III y el príncipe William estarían en choque por el futuro del príncipe Andrés Especial

Aunque el rey Carlos III, según se ha reportado, mantiene un cierto afecto por su hermano menor y no desea verlo completamente apartado, la presión de William parece haber impuesto límites definitivos. Incluso, hay quienes señalan que el heredero al trono británico y su padre tendría una “lucha de poder” respecto a Andrés.

“William fue absolutamente influyente en desterrarlo en su momento... pero cuando el Rey decidió que volvería al seno familiar tras la muerte de la Reina, William dijo absolutamente no, y el Rey lo anuló”, señaló. “Así que tenemos esta especie de interesante lucha de poder en marcha y me imagino que sabes que, con suerte, en mucho tiempo en el futuro, cuando William sea Rey, él (Andrés) no se verá por ninguna parte de la familia”, sugirió.

Pero en cualquier caso, este dilema parece recrudecerse luego de que, el pasado 25 de abril, Virginia Giuffre, quien acusara al prínicpe Andrés de abuso sexual, se suicidara. Por lo que es muy probable que el duque intente alejarse lo más que pueda de la esfera pública, al menos, en un buen rato.