Los 3 cortes pixie con flequillo que rejuvenecen y dan volumen al cabello fino

En este 2025 el corte pixie con flequillo se ha convertido en uno de los favoritos ya que tiene un efecto rejuvenecedor que ha conquistado a mujeres de todas las edades. Con sus líneas definidas y su elegante simplicidad, es la opción perfecta para quienes buscan un look dinámico y lleno de volumen, especialmente si el cabello es fino.

Este corte no solo realza las facciones, sino que también tiene la capacidad de darle cuerpo y vida al cabello que suele ser más plano. Así que si quieres cambiar radicalmente tu look, no te preocupes que aquí te contamos cuáles son los cortes con este estilo que más te favorecerán.



Pixie largo con flequillo mariposa

Este corte es ideal para quienes desean mantener algo de largo sin perder la esencia del pixie. La clave está en un flequillo largo como el mariposa, ligeramente desestructurado, que suaviza las líneas del rostro y aporta frescura al conjunto.

Así, el largo del flequillo enmarcará tus ojos, creando una ilusión de mayor juventud. El estilo desestructurado aporta un toque de espontaneidad que disimula la falta de volumen sin sacrificar la forma. Este pixie es perfecto para las que buscan un look natural y lleno de vida.



Pixie corto con flequillo recto

Si prefieres un pixie más corto y atrevido, el pixie con flequillo recto desordenado es la opción que tienes que considerar. Este corte que cae sobre las cejas, añade un toque de sofisticación.

El pixie con flequillo corto desordenado @taylor_hill

La clave de este haircut se encuentra en el tamaño recto y corto del flequillo, que da la sensación de mayor grosor y cuerpo si lo cortas antes de la altura de la ceja, incluso si el cabello es fino. Este tipo de flequillo ayuda a dar volumen en la zona frontal, logrando que la parte superior del cabello se vea más llena y dinámica, además que crea un efecto de alargamiento de los ojos y suaviza las líneas de expresión.

Corte bob pixie con flequillo asimétrico

El pixie bob es la mezcla perfecta entre el corte bob y el pixie, ofreciendo lo mejor de ambos mundos: volumen, movimiento y un toque de modernidad. Pero si a ello le agregas el flequillo asimétrico, se logra una versión aún más estilizada del corte, aportando volumen en la parte superior y en los laterales.

El flequillo asimétrico, que se corta en un ángulo diagonal, ayuda a dar más dimensión al rostro y, al mismo tiempo, genera un efecto óptico de mayor densidad capilar. También suaviza las facciones, mientras que el corte bob, que deja la parte trasera ligeramente más corta que la delantera, crea una forma más llena y voluminosa.