La sorpresiva razón por la que Kate Middleton y el príncipe William cambiarán de títulos reales

El próximo 29 de abril, el príncipe William y Kate Middleton conmemorarán su aniversario número 14. Para esta fecha tan especial, decidieron pasar el tiempo en un destino que es muy especial para ellos, pero que también los orillará a ser reconocidos con nombres distintos a los que están acostumbrados.

¿Cuáles serán los nuevos títulos reales de Kate Middleton y el príncipe William?

Hace apenas unos días, se reveló que los príncipes de Gales viajarán a Escocia para celebrar un año más de casados. Aunque se sabe que solo pasarán dos días ahí, mientras permanezcan en este sitio serán nombrados duques de Rothesay.

Este cambio se debe a que, según The Chronicles of Scotland, es así como históricamente se le ha conocido a los herederos al trono de Inglaterra, pues Escocia pertenece al Reino Unido. De modo que el príncipe dejará de ser llamado Guillermo de Gales, al igual que su esposa no será Catalina de Gales, por lo menos hasta que regresen a su hogar.

Esta es la razón detrás del cambio de nombre de Kate Middleton y el príncipe William Getty Archivo

¿Por qué el Kate Middleton y William celebrarán su aniversario en Escocia? El especial significado

Sobre por qué el príncipe William y Kate Middleton eligieron Escocia para tener un romántico festejo, se sabe que este aspecto estaría motivado por el recuerdo que tienen de este lugar.

Cabe recordar que fue ahí donde se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad de St Andrews, insitución en la que forjaron una amistad incialmente. Para 2003 comenzaron una relación sentimental, hasta 2011 que finalmente llegaron al altar en medio de una espectacular ceremonia en la Abadía de Westminster.

Desde entonces, han pasado 14 años en los que se han mantenido como una pareja sólida (y una de las más queridas de la monarquía). Además de que construyeron una familia junto a Louis, George y Charlotte, sus tres hijos.