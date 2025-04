Cuál será el nombre de Kate Middleton cuando el príncipe William asuma el trono, según la inteligencia artificial

El príncipe William es el siguiente en la línea de sucesión de la realeza británica, lugar que se ganó al ser el primogénito del rey Carlos III. Esto significa que en un futuro, pasará a ser el monarca junto a su esposa Kate Middleton, quien desde la visión de las herramientas de inteligencia artificial, podría experimentar un cambio significativo en el nombre.

Este sería el título real de Kate Middleton cuando sea reina de Inglaterra, según la IA: ¿dejará atrás su identidad?

Según ChatGPT, hasta el momento no hay indicios de que Kate Middleton quiera modificar drásticamente su nombre, sino que únicamente se hará un ajuste que corresponderá a su papel como esposa del rey (una vez que Charles III abdique o muera). En este sentido, la princesa de Gales pasará a ser llamada Su Majestad la Reina Catherine.

Este sería el nuevo nombre de Kate Middleton para cuando se convierta en reina Getty Archivo

Mientras que el príncipe William pasará a ser Su Majestad el Rey Guillermo V, y aunque él sí podría elegir otro nombre en un futuro, todavía no ha expresado sus deseos de hacerlo. Es ahí cuando pasará a ser reina consorte, un puesto para el que lleva tiempo preparándose.

¿Por qué Kate Middleton será reina consorte y no reinante?

La razón por la que Kate Middleton no puede ser llamada solo “reina” como lo fue Isabel II, es porque no pertenece directamente a la familia real. Según el Daily Express, esta cuestión se trata de asuntos hereditarios, pues aunque ella fungirá como esposa del rey, no es un título que le pertenezca por sus ancestros.

Kate Middleton será reina consorte cuando el príncipe William asuma el trono Getty Archivo

Esto no significa que no tenga reconocimiento, sino que no es tan alto como el de los royals “de sangre”. Es decir, si bien no gobernará personalmente ni se le otorgará un poder constitucional por derecho propio, sí tendrá funciones representativas, similar a lo que hace actualmente como princesa de Gales.

Lo mismo ocurrió con Camilla Parker, que al ser la esposa del rey Carlos, pasó a ser reina consorte. En el caso de España, Letizia Ortiz también es llamada de esta manera, aunque en esta realeza, en unos años la princesa Leonor sí será nombrada reinante por ser descendiente directa del rey.